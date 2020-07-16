https://ria.ru/20200716/1574449864.html
Житель Сочи незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть бизнес
Ранее судимый житель Сочи продал бульдозер кузбассовца, чтобы организовать собственный туристический бизнес, сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:57
2020-07-16T15:57
сочи
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_d71bf31b23733a144efce02d08e1939f.jpg
https://ria.ru/20200702/1573782090.html
https://ria.ru/20200712/1574237726.html
сочи
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_d71bf31b23733a144efce02d08e1939f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_10755c6e0354fa4355cd9ec4599e67c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_a0d3fd0f66316ee7f122c2d63d649dc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, прокопьевск, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 16 июл - РИА Новости.
Ранее судимый житель Сочи
продал бульдозер кузбассовца, чтобы организовать собственный туристический бизнес, сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области
.
В полицию обратился житель Прокопьевска
, сообщивший, что знакомый незаконно продал его бульдозер. По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что потерпевший попросил знакомого о помощи в поисках покупателя на гусеничный трактор стоимостью 6 500 000 рублей. Зная о том, что спецтехника выставлена на продажу, обвиняемый подделал документы, согласно которым его супруга стала новой владелицей бульдозера. Именно от ее имени в дальнейшем он подыскал покупателя и продал трактор за 6 000 000 рублей... Деньги фигурант впоследствии обналичил и потратил. На допросе он пояснил, что приобрел туристические автобусы для открытия бизнеса в городе Сочи, куда переехал на постоянное место жительства", – сообщает ведомство.
Пресс-служба полицейского главка отмечает, что в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база и 45-летнему ранее судимому жителю Сочи предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
Уточняется, что потерпевший заявил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба на сумму 6,5 миллиона рублей. С целью обеспечения данного иска на имущество обвиняемого наложен арест в виде запрета распоряжаться транспортными средствами на общую сумму более 3 миллионов рублей.
"В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы", – уточняет ведомство.