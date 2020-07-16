Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574449864.html
Житель Сочи незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть бизнес
Ранее судимый житель Сочи продал бульдозер кузбассовца, чтобы организовать собственный туристический бизнес, сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:57
сочи
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_d71bf31b23733a144efce02d08e1939f.jpg
https://ria.ru/20200702/1573782090.html
https://ria.ru/20200712/1574237726.html
сочи
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_d71bf31b23733a144efce02d08e1939f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_10755c6e0354fa4355cd9ec4599e67c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40872/14/408721492_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_a0d3fd0f66316ee7f122c2d63d649dc0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, прокопьевск, кемеровская область, происшествия

Житель Сочи незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть бизнес

15:57 16.07.2020
194
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкБульдозер
Бульдозер
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Бульдозер. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 16 июл - РИА Новости. Ранее судимый житель Сочи продал бульдозер кузбассовца, чтобы организовать собственный туристический бизнес, сообщила пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В полицию обратился житель Прокопьевска, сообщивший, что знакомый незаконно продал его бульдозер. По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.
Фисташки
2 июля, 12:18
В Москве мужчина украл у бизнесмена два грузовика фисташек
"Установлено, что потерпевший попросил знакомого о помощи в поисках покупателя на гусеничный трактор стоимостью 6 500 000 рублей. Зная о том, что спецтехника выставлена на продажу, обвиняемый подделал документы, согласно которым его супруга стала новой владелицей бульдозера. Именно от ее имени в дальнейшем он подыскал покупателя и продал трактор за 6 000 000 рублей... Деньги фигурант впоследствии обналичил и потратил. На допросе он пояснил, что приобрел туристические автобусы для открытия бизнеса в городе Сочи, куда переехал на постоянное место жительства", – сообщает ведомство.
Пресс-служба полицейского главка отмечает, что в ходе следствия собрана достаточная доказательственная база и 45-летнему ранее судимому жителю Сочи предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
Уточняется, что потерпевший заявил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба на сумму 6,5 миллиона рублей. С целью обеспечения данного иска на имущество обвиняемого наложен арест в виде запрета распоряжаться транспортными средствами на общую сумму более 3 миллионов рублей.
"В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы", – уточняет ведомство.
Полицейский автомобиль
12 июля, 15:22
В Москве две девушки пытались уйти от погони на угнанной "Волге"
150020
Обсудить 0
СочиПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
Мишустин обсудил с Володиным основные темы отчета правительства в Госдуме
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Защита Сафронова прокомментировала секретные документы по его делу
Прокуратура
В Уфе будут судить сотрудницу приюта, унижавшую детей
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР начал оформлять СНИЛС на детей без заявлений
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области завели дело после гибели рабочего
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Защита Сафронова обжалует его арест в кассационной инстанции
Полиция
Московская полиция отметила снижение числа убийств и изнасилований
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Защита Сафронова считает, что его оклеветали
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве завели дело из-за смерти женщины после липосакции
Народный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: Столица готовится к 9 мая: акция Москва – с заботой об истории. 9 апреля 2019
Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" в следующем году
Эльмар Мамедъяров
Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46Экс-глава спорта России рассказал о безопасности во время Олимпиады-80
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
Лента новостейМолния