Житель Сочи незаконно продал бульдозер знакомого, чтобы открыть бизнес

"Установлено, что потерпевший попросил знакомого о помощи в поисках покупателя на гусеничный трактор стоимостью 6 500 000 рублей. Зная о том, что спецтехника выставлена на продажу, обвиняемый подделал документы, согласно которым его супруга стала новой владелицей бульдозера. Именно от ее имени в дальнейшем он подыскал покупателя и продал трактор за 6 000 000 рублей... Деньги фигурант впоследствии обналичил и потратил. На допросе он пояснил, что приобрел туристические автобусы для открытия бизнеса в городе Сочи, куда переехал на постоянное место жительства", – сообщает ведомство.