Защита Сафронова прокомментировала секретные документы по его делу

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Представленные следствием секретные документы по делу Ивана Сафронова не свидетельствуют о его виновности, заявил журналистам адвокат Иван Павлов.
Сегодня на закрытом заседании Мосгорсуда защитники Сафронова смогли впервые ознакомиться с материалами, составляющими гостайну, они касались оперативных мероприятий в отношении советника главы "Роскосмоса".
"Представленные суду данные не отвечают на вопросы защиты. Обвинение понятней после представления документов не стало. Ни один документ не отражает сведений о его вине, это всё никак не свидетельствует о якобы шпионской деятельности Ивана", - сказал Павлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.