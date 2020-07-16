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Защита Сафронова прокомментировала секретные документы по его делу
Представленные следствием секретные документы по делу Ивана Сафронова не свидетельствуют о его виновности, заявил журналистам адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:26
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
дмитрий рогозин
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, дмитрий рогозин, происшествия

Защита Сафронова прокомментировала секретные документы по его делу

15:56 16.07.2020 (обновлено: 16:26 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Представленные следствием секретные документы по делу Ивана Сафронова не свидетельствуют о его виновности, заявил журналистам адвокат Иван Павлов.
Сегодня на закрытом заседании Мосгорсуда защитники Сафронова смогли впервые ознакомиться с материалами, составляющими гостайну, они касались оперативных мероприятий в отношении советника главы "Роскосмоса".
Иван Сафронов
Вчера, 12:43
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
"Представленные суду данные не отвечают на вопросы защиты. Обвинение понятней после представления документов не стало. Ни один документ не отражает сведений о его вине, это всё никак не свидетельствует о якобы шпионской деятельности Ивана", - сказал Павлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент РФ Владимир Путин
14 июля, 13:16
Путин может запросить при необходимости документы по делу Сафронова
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловДмитрий РогозинПроисшествия
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