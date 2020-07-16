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Защита Сафронова обжалует его арест в кассационной инстанции
Защита обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова планирует обжаловать его арест в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:25
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роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", происшествия

Защита Сафронова обжалует его арест в кассационной инстанции

15:54 16.07.2020 (обновлено: 16:25 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова планирует обжаловать его арест в кассационном суде, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Мы будем обжаловать постановления Лефортовского и Московского городского судов в кассационной инстанции", - рассказал Павлов.
Сегодня Мосгорсуд оставил советника главы "Роскосмоса" в СИЗО, при этом исключив "ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки".
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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