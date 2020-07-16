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Защита Сафронова считает, что его оклеветали
Защита обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова считает, что его оклеветали, заявил адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:54
иван сафронов
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353
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Защита Сафронова считает, что его оклеветали

15:54 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова считает, что его оклеветали, заявил адвокат Иван Павлов.
"Вашего коллегу оклеветали, такие случаи будут повторяться, если этому не противодействовать", - сказал журналистам Павлов.
До этого сообщалось, что Сафронов не признает вину и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью.
Сегодня Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО.
Иван Сафронов
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловДмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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