В Подмосковье снизилось число совершенных мигрантами преступлений

"По данным ГУ МВД России по Московской области с начала года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 4,7%, а количество административных правонарушений – на 54,6 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за шесть месяцев иностранными гражданами на территории региона совершено 2807 преступлений, что на 190 преступлений меньше, чем за тот же период 2019 года, а также 17 342 административных правонарушения, что на 14 365 правонарушений меньше чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств сократилось на 61,3%, незаконного оборота наркотиков – на 18,7%, разбоев – на 17%, грабежей – на 8,2%, краж – на 0,1%, рассказали там.