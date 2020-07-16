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В Подмосковье снизилось число совершенных мигрантами преступлений
Число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось в Подмосковье за полгода на 4,7%, а административных правонарушений – на 54,6% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:51
московская область (подмосковье)
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье снизилось число совершенных мигрантами преступлений

15:51 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы
Пешеходы
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось в Подмосковье за полгода на 4,7%, а административных правонарушений – на 54,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
"По данным ГУ МВД России по Московской области с начала года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории Подмосковья, снизилось на 4,7%, а количество административных правонарушений – на 54,6 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за шесть месяцев иностранными гражданами на территории региона совершено 2807 преступлений, что на 190 преступлений меньше, чем за тот же период 2019 года, а также 17 342 административных правонарушения, что на 14 365 правонарушений меньше чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств сократилось на 61,3%, незаконного оборота наркотиков – на 18,7%, разбоев – на 17%, грабежей – на 8,2%, краж – на 0,1%, рассказали там.
"В 2020 году снижение количества административных правонарушений среди мигрантов вызвано введением ограничительных мер, принятых в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также организацией работы правоохранительных органов. Кроме того, в Подмосковье организован контроль мест компактного проживания иностранных граждан", - отметил зампредседателя облправительства, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
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