Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку " Турецкого потока ". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

"Своим заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции", - говорится в распространенном МИД заявлении Мааса.

Он добавил, что правительство ФРГ в последние недели провело многочисленные переговоры с властями США в ожидании ужесточения PEESA (Акт о защите европейской энергетической безопасности).