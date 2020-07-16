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Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", Германия считает необходимым выработать общий подход по... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:50
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
хайко маас
мид германии
европа
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Позиция понятна - и рыбку съесть и не подавиться.
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СП-2 хочет и санкции против России тоже.....
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6
европа
вашингтон (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1400x0_80_0_0_c110a0818c1e82fe77f45ad65206c17a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, хайко маас, мид германии, европа, вашингтон (город), сша, в мире

Маас ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"

15:50 16.07.2020
7799
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта "Северный поток 2", Германия считает необходимым выработать общий подход по санкционной политике в отношении России, действия Вашингтона это осложняют, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Своим заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции", - говорится в распространенном МИД заявлении Мааса.
Он добавил, что правительство ФРГ в последние недели провело многочисленные переговоры с властями США в ожидании ужесточения PEESA (Акт о защите европейской энергетической безопасности).
"В них мы четко обозначали нашу позицию. Мы считаем неправильным защищать себя санкциями в кругу партнеров. Что нам нужно, так это общий трансатлантический подход к санкциям против России. Эти усилия осложняются сегодняшним речением США", - добавил Маас.
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Вчера, 13:55
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
364261561
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокХайко МаасМИД ГерманииЕвропаВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Позиция понятна - и рыбку съесть и не подавиться.
16 июля, 15:58
Егор Панкратов
1710000
СП-2 хочет и санкции против России тоже.....
16 июля, 15:59
Арсений Новиков
1610000
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