https://ria.ru/20200716/1574449215.html
Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:48
2020-07-16T15:48
пулково (аэропорт)
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574377634.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), происшествия