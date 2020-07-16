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Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:48
пулково (аэропорт)
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РИА Новости
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353
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пулково (аэропорт), происшествия

Пулково работает в штатном режиме после проверки сообщения о минировании

15:48 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Пулково"
Самолет в аэропорту Пулково
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самолет в аэропорту "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Ранее сообщалось, что в связи с анонимным сообщением на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и терминала "Пулково" полиция и служба авиационной безопасности начали проверку.
"Все мероприятия завершены в 15.20. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что во вторник и среду в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о "минировании". Угрозы оказались ложными.
Здание аэропорта Краснодар
15 июля, 12:20
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Пулково (аэропорт)Происшествия
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