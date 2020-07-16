Роспотребнадзор выяснит причины загрязнения воды в Краснодаре

СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор проводит проверку после загрязнения воды на водозаборе, обеспечивающем 30 тысяч жителей Краснодара , который вынужденно остановил работу для дезинфекции сетей, сообщает администрация города.

Отмечается, что Роспотребнадзор получил три жалобы на неудовлетворительное качество воды от жителей нескольких улиц Краснодара. В рамках эпидрасследования были проверены водопроводные сети и взяты пробы воды. Результаты лабораторных исследований подтвердили микробное загрязнение воды, поэтому ее подача была приостановлена. Водозабор на улице имени Филатова, обеспечивающий водой около 30 тысяч потребителей, приостановил работу и начал дезинфекцию сетей.

"Сегодня нет оснований для паники, проводятся все необходимые мероприятия. Если дезинфекцию выполнят некачественно – все обязательные процедуры будут сделаны заново… Причины произошедшего будем устанавливать, сейчас продолжается проверка. Провоцирующие факты могут быть разными, в том числе дождь", - цитируются в сообщении слова заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарского краю Татьяны Гречаной.

Она уточнила, что до тех пор водой, которая подается жителям, можно пользоваться только для технических нужд, но не для питья. Также администрация города оперативно организовала подвоз питьевой воды. Роспотребнадзор постоянно следит за обращениями к врачам, чтобы убедиться, что никто не заболел.