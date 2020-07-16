Защита Сафронова объяснила решение суда по сотруднику чешской разведки

Сегодня Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО, при этом исключив "ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки".

"Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", - сказал Павлов.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.