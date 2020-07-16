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Защита Сафронова объяснила решение суда по сотруднику чешской разведки
Мосгорсуд убрал из постановления об аресте обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сведения о его взаимодействии с сотрудником... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:42
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
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дмитрий рогозин
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, происшествия

Защита Сафронова объяснила решение суда по сотруднику чешской разведки

15:42 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд убрал из постановления об аресте обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сведения о его взаимодействии с сотрудником чешской разведки, потому что суд первой инстанции безосновательно пришел к такому выводу, заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Сегодня Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО, при этом исключив "ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки".
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
Вчера, 12:59
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от СВР, заявил адвокат
"Мы связываем это с тем, что ничего не представлялось в Лефортовском суде, чтобы суд пришел к такому выводу. Это исключение на судьбу Сафронова, к сожалению, никак не влияет", - сказал Павлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Ксения Собчак
14 июля, 14:21Акценты
Монетизировала: как Собчак извлекла выгоду из дела Ивана СафроноваКсения Собчак опять отличилась. На этот раз свою публичную поддержку журналиста и советника Роскосмоса Ивана Сафронова она превратила в банальную рекламу.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинСШАПроисшествия
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