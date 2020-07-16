https://ria.ru/20200716/1574448633.html
В Москве закрыли более 786 нелегальных кафе, кальянных и магазинов
Московские полицейские за полгода обнаружили и закрыли более 786 подпольных магазинов, киосков, кафе и кальянных, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:38
2020-07-16T15:38
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московские полицейские за полгода обнаружили и закрыли более 786 подпольных магазинов, киосков, кафе и кальянных, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Сотрудниками УЭБиПК было обнаружено и закрыто более 786 подпольных, действовавших вопреки запрету, кафе и кальянных, табачных киосков и магазинов, пекарен и прочих производственных объектов", - говорится в сообщении.
В целом, отмечается в сообщении, за полгода выявлено 6,6 тысячи преступлений в сфере экономики, из них 2,8 тысячи преступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб.