В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заместитель главы штаба по борьбе с Заместитель главы штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в Тегеране Реза Джалили Хошнуд заявил, что некоторые тегеранские больницы столкнулись с нехваткой больничных коек и медицинских работников во время второй волны распространения заболевания в стране.

"Мы столкнулись с двумя трудностями – нехваткой больничных коек и дефицитом медицинского персонала", - приводит агентство ISNA слова Хошнуда, также заразившегося коронавирусом.

Он добавил, что нехватка медиков является результатом того, что они или их родственники часто сами заражаются коронавирусом.

Член штаба по борьбе с COVID-19 отметил, что вторая волна распространения заболевания в Иране оказалась намного серьезнее первой.

На данный момент Иран, как заявил президент Хасан Роухани , переживает вторую волну коронавируса. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 267 061, жертв – 13 608. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 230 608.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.