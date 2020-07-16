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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574448563.html
В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19
Заместитель главы штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в Тегеране Реза Джалили Хошнуд заявил, что некоторые тегеранские больницы столкнулись с нехваткой... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
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здоровье - общество
тегеран (город)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, тегеран (город), иран, в мире

В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19

15:38 16.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заместитель главы штаба по борьбе с коронавирусом нового типа в Тегеране Реза Джалили Хошнуд заявил, что некоторые тегеранские больницы столкнулись с нехваткой больничных коек и медицинских работников во время второй волны распространения заболевания в стране.
"Мы столкнулись с двумя трудностями – нехваткой больничных коек и дефицитом медицинского персонала", - приводит агентство ISNA слова Хошнуда, также заразившегося коронавирусом.
Он добавил, что нехватка медиков является результатом того, что они или их родственники часто сами заражаются коронавирусом.
Член штаба по борьбе с COVID-19 отметил, что вторая волна распространения заболевания в Иране оказалась намного серьезнее первой.
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На данный момент Иран, как заявил президент Хасан Роухани, переживает вторую волну коронавируса. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 267 061, жертв – 13 608. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 230 608.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТегеран (город)ИранВ мире
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