Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользовательница Пользовательница Reddit рассказала о находке, из-за которой заподозрила супруга в измене.

По ее словам, несколько недель назад она обнаружила в ванной небольшое количество длинных волос.

"Это показалось мне очень странным, потому что мой муж лысый, а у меня очень короткая стрижка. Волосы точно не могли принадлежать ни мне, ни ему", — поделилась она.

Автор поста решила не говорить мужу о находке и подождать. После этого она еще несколько раз находила волосы. По ее словам, они появлялись, когда она долго отсутствовала дома или была на работе.

Она спросила супруга о том, откуда взялись волосы, однако тот ответил, что не знает.

Пользователи подсказали, что волосы могли попасть в их квартиру с вещами из прачечной, однако тогда бы это не происходило так регулярно.