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Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Пользовательница Reddit рассказала о находке, из-за которой заподозрила супруга в измене. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:19
сша
в мире
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https://ria.ru/20180927/1529464704.html
Зачем это тут? Если нечего писать, то пролистайте областные издания Ставрополя. Даже во время полевых работ там курьёзные новости есть. Да, блин очередное заявление украинских властей про Крым напишите. Эти новости хоть и того же уровня, но с политикой связаны.
101
Держите нас в курсе, чем закончилась эта история))))
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, в мире

Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене

15:37 16.07.2020 (обновлено: 16:19 16.07.2020)
21994
© Depositphotos / chaossДевушка с черными волосами
Девушка с черными волосами
© Depositphotos / chaoss
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользовательница Reddit рассказала о находке, из-за которой заподозрила супруга в измене.
По ее словам, несколько недель назад она обнаружила в ванной небольшое количество длинных волос.
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"Это показалось мне очень странным, потому что мой муж лысый, а у меня очень короткая стрижка. Волосы точно не могли принадлежать ни мне, ни ему", — поделилась она.
Автор поста решила не говорить мужу о находке и подождать. После этого она еще несколько раз находила волосы. По ее словам, они появлялись, когда она долго отсутствовала дома или была на работе.
Она спросила супруга о том, откуда взялись волосы, однако тот ответил, что не знает.
Пользователи подсказали, что волосы могли попасть в их квартиру с вещами из прачечной, однако тогда бы это не происходило так регулярно.
Девушка с ником Kristylane поделилась в комментариях историей: ее бывший парень всегда звонит ей, когда находит ее волосы в квартире спустя год после расставания. Пользователи предположили, что у автора поста раньше тоже могли быть длинные волосы.
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Популярные комментарии
Зачем это тут? Если нечего писать, то пролистайте областные издания Ставрополя. Даже во время полевых работ там курьёзные новости есть. Да, блин очередное заявление украинских властей про Крым напишите. Эти новости хоть и того же уровня, но с политикой связаны.
16 июля, 15:46
СКСергей К
8980004
Держите нас в курсе, чем закончилась эта история))))
16 июля, 16:24
ВАВиктор А
14330001
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