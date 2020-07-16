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Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Региональные избиркомы поддержали проведение голосования в течение нескольких дней на осенних выборах в этом году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:36
элла памфилова
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элла памфилова, госдума рф, политика

Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова

15:35 16.07.2020 (обновлено: 15:36 16.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Региональные избиркомы поддержали проведение голосования в течение нескольких дней на осенних выборах в этом году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Во вторник мы очень подробно обсудили это с нашими коллегами из региональных комиссий, как они на это смотрят... Ни от одной комиссии мы не получили такого негативного (отзыва), что они категорически против (многодневного голосования)", - сказала Памфилова на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.
По ее словам, региональные комиссии представили свои предложения, которые обсудили. "Принцип 2-3 дня принят",- добавила она.
Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Единый день голосования в 2020 году пройдет 13 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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