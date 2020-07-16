Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова

"Во вторник мы очень подробно обсудили это с нашими коллегами из региональных комиссий, как они на это смотрят... Ни от одной комиссии мы не получили такого негативного (отзыва), что они категорически против (многодневного голосования)", - сказала Памфилова на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.