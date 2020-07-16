В Подмосковье спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела

"Мы провели экстренную диагностику и подтвердили гангрену Фурнье. Про такое заболевание во врачебной среде говорят "болезнь бежит впереди скальпеля". Заболевание отличается высоким процентом летальности. Оно характеризуется молниеносным течением с быстрым распространением на неповрежденные области. Смертность от заболевания достигает 80%. Жителю Можайска посчастливилось попасть в оставшиеся 20%: его удалось спасти. Кроме того, мы провели ему пластику поврежденных участков кожи", - рассказал заведующий хирургическим отделением Наро-Фоминской областной больницы Владимир Ястребов, которого цитирует пресс-служба.