В Подмосковье спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Хирурги Наро-Фоминской больницы Московской области спасли шестидесятилетнего пациента с газовой гангреной Фурнье, меньше чем за сутки некроз распространился на всю нижнюю часть туловища, захватив ноги и спину, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"Мы провели экстренную диагностику и подтвердили гангрену Фурнье. Про такое заболевание во врачебной среде говорят "болезнь бежит впереди скальпеля". Заболевание отличается высоким процентом летальности. Оно характеризуется молниеносным течением с быстрым распространением на неповрежденные области. Смертность от заболевания достигает 80%. Жителю Можайска посчастливилось попасть в оставшиеся 20%: его удалось спасти. Кроме того, мы провели ему пластику поврежденных участков кожи", - рассказал заведующий хирургическим отделением Наро-Фоминской областной больницы Владимир Ястребов, которого цитирует пресс-служба.
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Операцию провели в экстренном порядке, изначально врачи опасались строить прогнозы: за счет обширного поражения некрозом, у мужчины наблюдалась сильнейшая интоксикация, был высок риск развития полиорганной недостаточности, при которой нарушается нормальное функционирование всех органов, добавили в ведомстве.
"Пациент находился в реанимационном отделении, где на протяжении первых послеоперационных дней получал целый комплекс реанимационных мероприятий. Положительная динамика наметилась лишь на пятый послеоперационный день. Когда состояние мужчины стабилизировалось, ему провели реконструктивную пластику по закрытию дефектов", - рассказали в пресс-службе.
В настоящее время пациент выписан из стационара и чувствует себя хорошо, участковый врач будет наблюдать за его состоянием.
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