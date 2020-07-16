В Кировской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

УФА, 16 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 35 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Кировской области , заболевание у всех проходит бессимптомно, сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Лидия Князева.

Ранее РИА Новости в минздраве области сообщали, что коронавирус выявлен у одного ребенка, отдыхающего в детском лагере. Остальных детей и персонал изолировали и начали обследовать на инфекцию. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"У 35 детей в лагере подтвердился коронавирус, все себя чувствуют хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Все заболевшие и контактировавшие изолированы. Персонал лагеря обследуют", - сообщила Князева.

По данным управления Роспотребнадзора по Кировской области, на 16 июля в регионе зарегистрировано 4046 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 3208 человек выздоровели, 51 умерли.