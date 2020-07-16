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В Кировской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 35 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Кировской области, заболевание у всех проходит бессимптомно,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:34
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область, происшествия

В Кировской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере

15:34 16.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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УФА, 16 июл – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 35 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Кировской области, заболевание у всех проходит бессимптомно, сообщила РИА Новости заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Лидия Князева.
Ранее РИА Новости в минздраве области сообщали, что коронавирус выявлен у одного ребенка, отдыхающего в детском лагере. Остальных детей и персонал изолировали и начали обследовать на инфекцию. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"У 35 детей в лагере подтвердился коронавирус, все себя чувствуют хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Все заболевшие и контактировавшие изолированы. Персонал лагеря обследуют", - сообщила Князева.
По данным управления Роспотребнадзора по Кировской области, на 16 июля в регионе зарегистрировано 4046 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 3208 человек выздоровели, 51 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кировская областьПроисшествия
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