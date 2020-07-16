Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет

"За последние 70 лет действительно эта первая половина лета - она самая сырая. Сейчас у нас выпало около 250 мм осадков, а в 1894 году на это же время выпадало 270 мм. То есть в истории метеонаблюдений это уже бывало", - рассказала Позднякова.