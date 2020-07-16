https://ria.ru/20200716/1574448174.html
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет, но абсолютный рекорд по осадкам этим летом пока не побит, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:32
2020-07-16T15:32
татьяна позднякова
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124919_0:371:2982:2048_1400x0_80_0_0_4bbc619d0baba46a5f5ae73c5a79dc56.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, москва, общество