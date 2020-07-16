Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574448174.html
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет, но абсолютный рекорд по осадкам этим летом пока не побит, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:32
татьяна позднякова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124919_0:371:2982:2048_1400x0_80_0_0_4bbc619d0baba46a5f5ae73c5a79dc56.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124919_0:371:2982:2048_1400x0_80_0_0_4bbc619d0baba46a5f5ae73c5a79dc56.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124919_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8a145f2019a14be444732da8ba1c38da.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124919_298:0:2346:2048_1400x0_80_0_0_aa76a3dfbafeb4237eccfdb82560cefe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, москва, общество

Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет

15:32 16.07.2020
214
© РИА Новости / Евгений БиятовЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет, но абсолютный рекорд по осадкам этим летом пока не побит, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"За последние 70 лет действительно эта первая половина лета - она самая сырая. Сейчас у нас выпало около 250 мм осадков, а в 1894 году на это же время выпадало 270 мм. То есть в истории метеонаблюдений это уже бывало", - рассказала Позднякова.
110200
Обсудить 0
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Норильск
В Норильске отметили рост числа новых случаев коронавируса
Армянские военные в Тавушской области
Азербайджан опроверг сообщения о вылазке на армянскую территорию
Врачи
В Подмосковье спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела
Последствия урагана в Рязанской области
В Рязанской области ураган обрушил крыши 24 домов в поселке
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Кировской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Доминик Рааб
В Британии начали расследовать "российское вмешательство" в выборы
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Закрытое кафе
В Москве закрыли более 786 нелегальных кафе, кальянных и магазинов
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19
Иван Сафронов
Защита Сафронова объяснила решение суда по сотруднику чешской разведки
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве завели дело из-за смерти женщины после липосакции
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь
Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург
Шествие Бессмертного полка в Минске
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
Лента новостейМолния