В Норильске отметили рост числа новых случаев коронавируса

Он отметил, что в Норильске в резерве есть 135 коек, которые могут быть развернуты в течение суток. Немик рассказал, что ведутся переговоры с бизнесом о покупке томографа в одну из поликлиник Норильска. Также в городе действует центр компьютерной томографии, принимающий пациентов по полису ОМС. Он также заявил, что срочной потребности в кадрах для госпиталей Норильска нет, отметив, что кадровый резерв может быть направлен в любой район края при необходимости из Красноярска.