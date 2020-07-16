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В Норильске отметили рост числа новых случаев коронавируса
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Норильске, власти которого попросили красноярского губернатора о помощи из-за нехватки ресурсов, фиксируется в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр усс, красноярский край, норильск, красноярск, общество

В Норильске отметили рост числа новых случаев коронавируса

15:31 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Норильске, власти которого попросили красноярского губернатора о помощи из-за нехватки ресурсов, фиксируется в последние две недели, однако не является критическим, заявил журналистам министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.
В среду глава Норильска Ринат Ахметчин заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости и ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу, в котором просит оказать поддержку врачами и средним медперсоналом. Также он рассказал, что в городе наблюдается увеличение числа положительных результатов тестов на COVID. Кроме того, в 4-5 раз по сравнению с предыдущим годом увеличилось число людей с внебольничной пневмонией. Он также рассказал, что информация Роспотребнадзора и данные городского штаба разнятся.
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Красноярске эпидемиологическая ситуация улучшается – уменьшается количество заболевших, освобождается коечный фонд. В районах края последние две недели мы регистрируем рост заболеваемости. Что касается Норильска, там последние две недели тоже идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодня зарегистрировано 364 случая выявленных заболеваний с клиническими проявлениями. Сейчас там развернуто 260 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На сегодня 30% коечного фонда свободны. В стационарах находится 180 человек", - сказал Немик.
Он отметил, что в Норильске в резерве есть 135 коек, которые могут быть развернуты в течение суток. Немик рассказал, что ведутся переговоры с бизнесом о покупке томографа в одну из поликлиник Норильска. Также в городе действует центр компьютерной томографии, принимающий пациентов по полису ОМС. Он также заявил, что срочной потребности в кадрах для госпиталей Норильска нет, отметив, что кадровый резерв может быть направлен в любой район края при необходимости из Красноярска.
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"Сейчас наша задача - подготовиться к возможному второму подъему заболеваемости и в крае, и в Норильске, который ожидается в октябре-ноябре. В сентябре будет дополнительно запущен компьютерный томограф в оганеровской больнице. Вместе с крупным бизнесом прорабатываем вопрос приобретения и установки компьютерного томографа в первой поликлинике Норильска", - отметил Немик.
По его словам, особенностей протекания эпидемии в Норильске нет. Сейчас большая часть пациентов в Норильске болеют бессимптомно, тяжелых случаев - около 3-4%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайНорильскКрасноярскОбщество
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