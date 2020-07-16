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В Британии начали расследовать "российское вмешательство" в выборы
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:47
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великобритания
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Есть достоверные сведения, что пресловутое вмешательство России во все жизненно и не очень важные процессы по всему миру получило кодовое название "Суслик". Это загадочное существо - конкурент и близкий друг кота Шрёдингера.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, доминик рааб, великобритания, в мире

В Британии начали расследовать "российское вмешательство" в выборы

15:30 16.07.2020 (обновлено: 15:47 16.07.2020)
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 июл - РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.
"На основании обширного анализа правительство пришло к выводу, что российские игроки почти наверняка пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года через привлечение внимания в интернете к незаконно добытым и слитым правительственным документам", - говорится в тексте заявления Рааба.
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"Секретные документы, связанные с соглашением о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконным образом добыты перед всеобщими выборами 2019 года и распространены онлайн через платформу Reddit. После того, как это не имело результата, были предприняты дальнейшие попытки продвинуть незаконно добытые материалы онлайн в преддверии всеобщих выборов", - отмечается в заявлении Рааба.
При этом глава МИД отметил, что свидетельств масштабной российской кампании по вмешательству в выборы у правительства нет.
"Хотя свидетельств широкомасштабной российской кампании по вмешательству во всеобщие выборы нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы полностью неприемлема. Нашим приоритетом всегда было и есть защита нашей демократии и выборов. Проводится уголовное расследование, так что для нас будет неуместным говорить на этом этапе что-либо еще", - отмечает министр.
"Правительство оставляет за собой право ответить принятием уместных мер в будущем", - указал министр.
В ближайшие дни комитет по разведке палаты общин парламента опубликует доклад, подготовленный предыдущим составом комитета, о якобы имевшем место влиянии России на демократические процессы в Британии. В нем, как предполагается, идет речь о вмешательстве в референдум по Brexit 2016 года и всеобщие выборы 2017 года.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Популярные комментарии
Есть достоверные сведения, что пресловутое вмешательство России во все жизненно и не очень важные процессы по всему миру получило кодовое название "Суслик". Это загадочное существо - конкурент и близкий друг кота Шрёдингера.
16 июля, 15:46
ggoldmikron
6270000
Это кот Скрипалей мстит за то, что вынужден жить на помойке.
16 июля, 15:49
elya.velichutina
10100001
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