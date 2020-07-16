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В Рязанской области ураган обрушил крыши 24 домов в поселке
Режим ЧС введен на территории Клепиковского района Рязанской области, где в поселке Болонь ураган обрушил крыши 24 домов, сообщил РИА Новости представитель ГУ... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
клепиковский район
рязанская область
происшествия
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клепиковский район
рязанская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), клепиковский район, рязанская область, происшествия

В Рязанской области ураган обрушил крыши 24 домов в поселке

15:30 16.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области Последствия урагана в Рязанской области
Последствия урагана в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Клепиковского района Рязанской области, где в поселке Болонь ураган обрушил крыши 24 домов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
По официальным данным регионального управления, во вторник и в среду в регионе прошел ураганный ветер. Наиболее пострадал Клепиковский район. В поселке Болонь произошло обрушение кровли 24 жилых домов, из которых 18 многоквартирных и 6 частных. Общая площадь повреждения - более 12 тысяч квадратных метров.
"На районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций... принято решение ввести режим функционирования ЧС на территории Клепиковского района Рязанской области, что позволит максимально эффективно использовать финансовые средства и в кратчайший срок провести аварийно-спасательные работы", - сказал собеседник.
Он отметил, что, по его данным, расселение людей из пострадавших домов не потребовалось. Собеседник также сообщил, что сильный ветер повалил много деревьев, сотрудники МЧС участвуют в ликвидации последствий непогоды.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Клепиковский районРязанская областьПроисшествия
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