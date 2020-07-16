https://ria.ru/20200716/1574447932.html
В Рязанской области ураган обрушил крыши 24 домов в поселке
Режим ЧС введен на территории Клепиковского района Рязанской области, где в поселке Болонь ураган обрушил крыши 24 домов, сообщил РИА Новости представитель ГУ... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:30
2020-07-16T15:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
клепиковский район
рязанская область
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573942194.html
клепиковский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), клепиковский район, рязанская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости.
Режим ЧС введен на территории Клепиковского района Рязанской области
, где в поселке Болонь ураган обрушил крыши 24 домов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС
по региону.
По официальным данным регионального управления, во вторник и в среду в регионе прошел ураганный ветер. Наиболее пострадал Клепиковский район. В поселке Болонь произошло обрушение кровли 24 жилых домов, из которых 18 многоквартирных и 6 частных. Общая площадь повреждения - более 12 тысяч квадратных метров.
"На районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций... принято решение ввести режим функционирования ЧС на территории Клепиковского района Рязанской области, что позволит максимально эффективно использовать финансовые средства и в кратчайший срок провести аварийно-спасательные работы", - сказал собеседник.
Он отметил, что, по его данным, расселение людей из пострадавших домов не потребовалось. Собеседник также сообщил, что сильный ветер повалил много деревьев, сотрудники МЧС участвуют в ликвидации последствий непогоды.