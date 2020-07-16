В Рязанской области ураган обрушил крыши 24 домов в поселке

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Режим ЧС введен на территории Клепиковского района Рязанской области , где в поселке Болонь ураган обрушил крыши 24 домов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

По официальным данным регионального управления, во вторник и в среду в регионе прошел ураганный ветер. Наиболее пострадал Клепиковский район. В поселке Болонь произошло обрушение кровли 24 жилых домов, из которых 18 многоквартирных и 6 частных. Общая площадь повреждения - более 12 тысяч квадратных метров.

"На районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций... принято решение ввести режим функционирования ЧС на территории Клепиковского района Рязанской области, что позволит максимально эффективно использовать финансовые средства и в кратчайший срок провести аварийно-спасательные работы", - сказал собеседник.