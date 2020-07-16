Аэропорты Татарстана готовы к возобновлению международного авиасообщения

"Вопрос международного авиасообщения – это вопрос, прежде всего, федерального уровня… В части готовности инфраструктурной у нас два международных аэропорта, они в принципе готовы в любое время, как только будет принято соответствующее решение, готовы возобновить эту работу и организовать это авиасообщение", - сказала Галимова журналистам.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана уточнили, что аэропорты республики в первом полугодии этого года обслужили более 913 тысяч пассажиров, что на 52,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Пассажиропоток международного аэропорта "Казань" упал на 53,1% и составил 718,9 тысячи человек. Международный аэропорт "Бегишево" обслужил 172,5 тысячи человек (минус 53,5%).