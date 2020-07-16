Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574447003.html
Аэропорты Татарстана готовы к возобновлению международного авиасообщения
Международные аэропорты Татарстана "Казань" и "Бегишево" готовы возобновить обслуживание международных рейсов, решение должно быть принято на уровне федеральных РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:21
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://ria.ru/20200714/1574323921.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_894c63f8bfb8c1716872c95d307b1d04.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_417:0:2465:2048_1400x0_80_0_0_225464b015607126d6843087ed90ab47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество

Аэропорты Татарстана готовы к возобновлению международного авиасообщения

15:21 16.07.2020
304
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет . Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Международные аэропорты Татарстана "Казань" и "Бегишево" готовы возобновить обслуживание международных рейсов, решение должно быть принято на уровне федеральных властей, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"Вопрос международного авиасообщения – это вопрос, прежде всего, федерального уровня… В части готовности инфраструктурной у нас два международных аэропорта, они в принципе готовы в любое время, как только будет принято соответствующее решение, готовы возобновить эту работу и организовать это авиасообщение", - сказала Галимова журналистам.
Росавиация ранее сообщила, что направила обращения авиавластям ряда стран с предложениями по возобновлению рейсов, уже получены ответы о заинтересованности возобновить авиасообщение. Ведомство отметило, что международное авиасообщение будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих странах.
Сыровар из Татарстана Данияр Гурамов
14 июля, 12:16
Девятиклассник из Татарстана делает сыр и зарабатывает больше главбуха
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана уточнили, что аэропорты республики в первом полугодии этого года обслужили более 913 тысяч пассажиров, что на 52,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Пассажиропоток международного аэропорта "Казань" упал на 53,1% и составил 718,9 тысячи человек. Международный аэропорт "Бегишево" обслужил 172,5 тысячи человек (минус 53,5%).
Снижение показателей, по информации регионального минтранса, произошло из-за падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции во втором квартале.
200000
Обсудить 0
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
Рекомендуем
Врач
Эксперт рассказал, когда следует начинать вакцинацию от гриппа
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой
Сотрудник пожарной службы
В Свердловской области загорелся ангар
Аквапарк
В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию и химии
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь
Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург
Сафронова оставляют под стражей. Видео из Мосгорсуда
Мосгорсуд оставил арест Сафронова в силе
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК хотел бы продолжить взаимодействие с ОП и СПЧ на осенних выборах
Работа радиостанции
Нацсовет Украины по ТВ проверит радио "Шансон"
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России
Люди во время дождя в Москве
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция в Раде будет добиваться проведения местных выборов в Донбассе
Флаги стран Евросоюза
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
Немецкий депутат призвал возобновить обсуждение вступления России в НАТО
Курорт Албена
Болгария планирует отменить карантин для туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Иркутске обнаружили две нелегальные мастерские по изготовлению оружия
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
Лента новостейМолния