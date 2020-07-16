https://ria.ru/20200716/1574447003.html
Аэропорты Татарстана готовы к возобновлению международного авиасообщения
Международные аэропорты Татарстана "Казань" и "Бегишево" готовы возобновить обслуживание международных рейсов, решение должно быть принято на уровне федеральных РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:21
2020-07-16T15:21
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Международные аэропорты Татарстана "Казань" и "Бегишево" готовы возобновить обслуживание международных рейсов, решение должно быть принято на уровне федеральных властей, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
"Вопрос международного авиасообщения – это вопрос, прежде всего, федерального уровня… В части готовности инфраструктурной у нас два международных аэропорта, они в принципе готовы в любое время, как только будет принято соответствующее решение, готовы возобновить эту работу и организовать это авиасообщение", - сказала Галимова журналистам.
Росавиация
ранее сообщила, что направила обращения авиавластям ряда стран с предложениями по возобновлению рейсов, уже получены ответы о заинтересованности возобновить авиасообщение. Ведомство отметило, что международное авиасообщение будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих странах.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана уточнили, что аэропорты республики в первом полугодии этого года обслужили более 913 тысяч пассажиров, что на 52,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Пассажиропоток международного аэропорта "Казань" упал на 53,1% и составил 718,9 тысячи человек. Международный аэропорт "Бегишево" обслужил 172,5 тысячи человек (минус 53,5%).
Снижение показателей, по информации регионального минтранса, произошло из-за падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции во втором квартале.