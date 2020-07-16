https://ria.ru/20200716/1574446922.html
Эксперт рассказал, когда следует начинать вакцинацию от гриппа
И.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов предлагает на фоне ситуации с коронавирусом начать вакцинацию от гриппа в сентябре-октябре в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:20
2020-07-16T15:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости.
И.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов предлагает на фоне ситуации с коронавирусом
начать вакцинацию от гриппа в сентябре-октябре в этом году.
"Даты вакцинации обозначает Роспотребнадзор
, но было бы логичнее начать прививаться от гриппа в сентябре-октябре, потому что титры антител могут снижаться с течением времени, а сезон лучше проходить только что привитым", - подчеркнул он.
Эксперт также считает, что осенью будут социркулировать вирусы гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.
"На осень наши ожидания неблагоприятны - вернутся дети в детские сады, школьники пойдут в школу, приедут студенты, изменится климат и придут возбудители респираторных инфекций. Сложность сезона будет связана с социркуляцией вирусов гриппа и коронавируса", - сообщил журналистам Лиознов.
По его словам, у экспертов есть несколько вариантов развития событий, связанных с распространением коронавируса. "Социальное дистанцирование, ношение масок - эти меры не потеряют свою актуальность осенью", - сказал Лиознов.
Как отметила в свою очередь замдиректора НИИ гриппа Дарья Даниленко, на фоне этого остро встает вопрос о вакцинировании от гриппа.
"Сейчас три компонента в вакцине от гриппа были поменяны. Вакцины, которые были ранее, уже не защищают от циркулирующих штаммов гриппа", - заявила Даниленко.
Она добавила, что введенные между странами ограничения из-за пандемии коронавируса сказались на эпидситуации. В частности, сейчас в южном полушарии ожидается рост заболевания гриппом, но этого пока не происходит.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.