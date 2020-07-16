Эксперт рассказал, когда следует начинать вакцинацию от гриппа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. И.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов предлагает на фоне ситуации с И.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов предлагает на фоне ситуации с коронавирусом начать вакцинацию от гриппа в сентябре-октябре в этом году.

"Даты вакцинации обозначает Роспотребнадзор , но было бы логичнее начать прививаться от гриппа в сентябре-октябре, потому что титры антител могут снижаться с течением времени, а сезон лучше проходить только что привитым", - подчеркнул он.

Эксперт также считает, что осенью будут социркулировать вирусы гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19.

"На осень наши ожидания неблагоприятны - вернутся дети в детские сады, школьники пойдут в школу, приедут студенты, изменится климат и придут возбудители респираторных инфекций. Сложность сезона будет связана с социркуляцией вирусов гриппа и коронавируса", - сообщил журналистам Лиознов.

По его словам, у экспертов есть несколько вариантов развития событий, связанных с распространением коронавируса. "Социальное дистанцирование, ношение масок - эти меры не потеряют свою актуальность осенью", - сказал Лиознов.

Как отметила в свою очередь замдиректора НИИ гриппа Дарья Даниленко, на фоне этого остро встает вопрос о вакцинировании от гриппа.

"Сейчас три компонента в вакцине от гриппа были поменяны. Вакцины, которые были ранее, уже не защищают от циркулирующих штаммов гриппа", - заявила Даниленко.

Она добавила, что введенные между странами ограничения из-за пандемии коронавируса сказались на эпидситуации. В частности, сейчас в южном полушарии ожидается рост заболевания гриппом, но этого пока не происходит.