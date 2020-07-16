В Свердловской области загорелся ангар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Ангар на площади 1 тысяча квадратных метров горит под Екатеринбургом, пожар локализован, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.
"В 15.54 (13.54 мск) поступило сообщение о пожаре в городе Верхняя Пышма. На улице Октябрьской, 27а горит ангар, в котором находится вторсырье. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Предварительная площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. В 16.54 (14.54 мск) пожар локализован, угроза распространения огня ликвидирована", - говорится в сообщении.
Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. В ликвидации последствий пожара задействованы 16 единиц техники, 47 человек.
Информации о пострадавших не поступало, уточняет ГУМЧС.
Очевидцы пожара сообщили РИА Новости, что возгорание произошло на пилораме.
"Горела пилорама", - сказала собеседница агентства.