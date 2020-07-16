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В Свердловской области загорелся ангар
Ангар на площади 1 тысяча квадратных метров горит под Екатеринбургом, пожар локализован, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:45
свердловская область
верхняя пышма
екатеринбург
происшествия
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свердловская область
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РИА Новости
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353
60
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свердловская область, верхняя пышма, екатеринбург, происшествия

В Свердловской области загорелся ангар

15:18 16.07.2020 (обновлено: 15:45 16.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Ангар на площади 1 тысяча квадратных метров горит под Екатеринбургом, пожар локализован, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.
"В 15.54 (13.54 мск) поступило сообщение о пожаре в городе Верхняя Пышма. На улице Октябрьской, 27а горит ангар, в котором находится вторсырье. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Предварительная площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. В 16.54 (14.54 мск) пожар локализован, угроза распространения огня ликвидирована", - говорится в сообщении.
Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. В ликвидации последствий пожара задействованы 16 единиц техники, 47 человек.
Информации о пострадавших не поступало, уточняет ГУМЧС.
Очевидцы пожара сообщили РИА Новости, что возгорание произошло на пилораме.
"Горела пилорама", - сказала собеседница агентства.
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Свердловская областьВерхняя ПышмаЕкатеринбургПроисшествия
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