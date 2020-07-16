Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574446701.html
В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию
Аквапарки Сочи, ранее обращавшиеся к властям Кубани с просьбой разрешить им работу, сообщили РИА Новости, что готовы открыться после снятия с 18 июля... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:52
туризм
новости - туризм
вениамин кондратьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_0:169:3072:1897_1400x0_80_0_0_cdbadacf3bc7ad6cf4e6d440ebf824be.jpg
https://realty.ria.ru/20200716/1574421326.html
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_0:169:3072:1897_1400x0_80_0_0_cdbadacf3bc7ad6cf4e6d440ebf824be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_50:0:2781:2048_1400x0_80_0_0_a0ad2cd3768b36bee140445c6dc4d98a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156372/74/1563727480_391:0:2439:2048_1400x0_80_0_0_a9500654ae13626b43ebc0b860c438e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи

В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию

15:18 16.07.2020 (обновлено: 15:52 16.07.2020)
288
© Depositphotos / Maxim PetrichukАквапарк
Аквапарк
© Depositphotos / Maxim Petrichuk
Аквапарк. Архивное фото
СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Аквапарки Сочи, ранее обращавшиеся к властям Кубани с просьбой разрешить им работу, сообщили РИА Новости, что готовы открыться после снятия с 18 июля ограничений из-за коронавируса.
Руководители аквапарков и водно-развлекательных комплексов в Сочи ранее обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. В четверг власти Кубани объявили о снятии ограничений на работу аквапарков и аттракционов на свежем воздухе с 18 июля.
"Мы рады и благодарны всем, кто рассмотрел наше обращение. Мы долго ждали дня открытия в этом сезоне, мы готовы после объявленной даты открыться в течение двух дней, потому что нужно все технически ещё раз перепроверить, потому что полтора месяца мы стояли, и будем работать", - рассказала РИА Новости финансовый директор аквапарка "Маяк" Галина Ванина.
Она отметила, что продажа билетов начнется в ближайшие дни. По ее словам, прогнозов на оставшийся сезон, приблизительно до конца сентября, делать нельзя, так как остается еще ряд ограничений. При этом в аквапарке закупили всё необходимое для выполнения всех требований безопасности в условиях пандемии. До публикации Роспотребнадзором рекомендаций по работе аквапарков здесь руководствуются рекомендациями по работе пляжей.
Сезонное отключение горячей воды
Вчера, 09:37
Около 30 тысяч жителей Краснодара остались без воды
В аквапарке "Морская звезда" также пояснили, что прогнозов по загруженности и работе аквапарка сделать не получится. Обычно он прекращает работу в 20-х числах сентября, когда ухудшается погода.
"Конечно, мы очень рады, что с субботы сможем работать. Мы готовы открыться", - рассказал РИА Новости заместитель директора аквапарка "Морская звезда" Малачилав Малачилаев.
Аквапарк "Амфибиус" в своем Instagram-аккаунте также приглашает к себе посетителей с 18 июля.
100000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сочи
Рекомендуем
Сотрудник пожарной службы
В Свердловской области загорелся ангар
Тест на коронавирус
Танкер из Нигерии поместили на карантин у берегов Испании из-за COVID-19
Сафронова оставляют под стражей. Видео из Мосгорсуда
Мосгорсуд оставил арест Сафронова в силе
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция в Раде будет добиваться проведения местных выборов в Донбассе
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДР Конго при нападении погибли четыре человека
Врач
Эксперт рассказал, когда следует начинать вакцинацию от гриппа
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России
Пассажирский самолет
Аэропорты Татарстана готовы к возобновлению международного авиасообщения
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь
Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
Немецкий депутат призвал возобновить обсуждение вступления России в НАТО
Эдуард Басурин
В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик
Люди во время дождя в Москве
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет
Работа радиостанции
Нацсовет Украины по ТВ проверит радио "Шансон"
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Лента новостейМолния