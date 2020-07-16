В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию

"Мы рады и благодарны всем, кто рассмотрел наше обращение. Мы долго ждали дня открытия в этом сезоне, мы готовы после объявленной даты открыться в течение двух дней, потому что нужно все технически ещё раз перепроверить, потому что полтора месяца мы стояли, и будем работать", - рассказала РИА Новости финансовый директор аквапарка "Маяк" Галина Ванина.