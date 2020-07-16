https://ria.ru/20200716/1574446701.html
В Сочи рассказали о готовности аквапарков к открытию
Аквапарки Сочи, ранее обращавшиеся к властям Кубани с просьбой разрешить им работу, сообщили РИА Новости, что готовы открыться после снятия с 18 июля... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:18
2020-07-16T15:52
туризм
новости - туризм
вениамин кондратьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сочи
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи
СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. Аквапарки Сочи, ранее обращавшиеся к властям Кубани с просьбой разрешить им работу, сообщили РИА Новости, что готовы открыться после снятия с 18 июля ограничений из-за коронавируса.
Руководители аквапарков и водно-развлекательных комплексов в Сочи
ранее обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву
с просьбой разрешить им работать при условии соблюдения требований Роспотребнадзора
. В четверг власти Кубани объявили о снятии ограничений на работу аквапарков и аттракционов на свежем воздухе с 18 июля.
"Мы рады и благодарны всем, кто рассмотрел наше обращение. Мы долго ждали дня открытия в этом сезоне, мы готовы после объявленной даты открыться в течение двух дней, потому что нужно все технически ещё раз перепроверить, потому что полтора месяца мы стояли, и будем работать", - рассказала РИА Новости финансовый директор аквапарка "Маяк" Галина Ванина.
Она отметила, что продажа билетов начнется в ближайшие дни. По ее словам, прогнозов на оставшийся сезон, приблизительно до конца сентября, делать нельзя, так как остается еще ряд ограничений. При этом в аквапарке закупили всё необходимое для выполнения всех требований безопасности в условиях пандемии. До публикации Роспотребнадзором рекомендаций по работе аквапарков здесь руководствуются рекомендациями по работе пляжей.
В аквапарке "Морская звезда" также пояснили, что прогнозов по загруженности и работе аквапарка сделать не получится. Обычно он прекращает работу в 20-х числах сентября, когда ухудшается погода.
"Конечно, мы очень рады, что с субботы сможем работать. Мы готовы открыться", - рассказал РИА Новости заместитель директора аквапарка "Морская звезда" Малачилав Малачилаев.
Аквапарк "Амфибиус
" в своем Instagram-аккаунте также приглашает к себе посетителей с 18 июля.