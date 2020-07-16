Мосгорсуд оставил арест Сафронова в силе

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова , обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда изменить: исключить ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки... В остальной части постановление Лефортовского суда Москвы признать законным, апелляционные жалобы - отклонить", - огласила решение судья Наталья Коновалова.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики и журналистов режиме из-за секретности дела, их допустили лишь до оглашения постановления.

Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвокатов, пока в предъявленном обвинении нет конкретных данных и доказательств, поэтому он не дает показания.

Сафронов участвовал в судебном заседании лично из "аквариума" в зале суда. Как заявлял защитник Иван Павлов, конвой планировал держать Сафронова в наручниках всё заседание, однако судья распорядилась снять их.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.