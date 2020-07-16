https://ria.ru/20200716/1574446674.html
Мосгорсуд оставил арест Сафронова в силе
Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:17
2020-07-16T16:25
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
сша
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
происшествия
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РИА Новости
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Сафронова оставляют под стражей. Видео из Мосгорсуда
Закрытое заседание Мосгорсуда по делу журналиста Сафронова
2020-07-16T15:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, происшествия
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова
, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского суда изменить: исключить ссылку на то, что обвиняемый поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки... В остальной части постановление Лефортовского суда Москвы признать законным, апелляционные жалобы - отклонить", - огласила решение судья Наталья Коновалова.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики и журналистов режиме из-за секретности дела, их допустили лишь до оглашения постановления.
Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвокатов, пока в предъявленном обвинении нет конкретных данных и доказательств, поэтому он не дает показания.
Сафронов участвовал в судебном заседании лично из "аквариума" в зале суда. Как заявлял защитник Иван Павлов, конвой планировал держать Сафронова в наручниках всё заседание, однако судья распорядилась снять их.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина
вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.