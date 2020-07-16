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Танкер из Нигерии поместили на карантин у берегов Испании из-за COVID-19
Нефтяной танкер Eko Beverly Hills, шедший из Нигерии, помещен под карантин недалеко от порта Кастельон (Испания, автономное сообщество Валенсия), сообщает... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:17
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Танкер из Нигерии поместили на карантин у берегов Испании из-за COVID-19

15:17 16.07.2020
83
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МАДРИД, 16 июл – РИА Новости. Нефтяной танкер Eko Beverly Hills, шедший из Нигерии, помещен под карантин недалеко от порта Кастельон (Испания, автономное сообщество Валенсия), сообщает агентство Efe.
По данным агентства, танкер, на борту которого находятся 25 человек, должен был выгрузить в испанском порту нефть в резервуарах BP. Однако тесты на COVID-19 у восьми членов экипажа оказались положительными, из-за чего судно встало на якорь. Карантин продлится до нового распоряжения санитарных властей Испании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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