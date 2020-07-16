https://ria.ru/20200716/1574446480.html
В ДР Конго при нападении погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате нападения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:16
2020-07-16T15:16
демократическая республика конго
в мире
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демократическая республика конго
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
демократическая республика конго, в мире