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В ДР Конго при нападении погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате нападения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:16
демократическая республика конго
в мире
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60
демократическая республика конго, в мире

В ДР Конго при нападении погибли четыре человека

15:16 16.07.2020
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© Flickr / Bart WurstenПолиция в Демократической Республике Конго
Полиция в Демократической Республике Конго
© Flickr / Bart Wursten
Полиция в Демократической Республике Конго. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате нападения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7.
Как сообщает издание, нападение повстанцев произошло к югу от города Люберо в провинции Северное Киву. В результате конголезские вооруженные силы убили трех ополченцев из отрядов самообороны "Май-Май" в ночь со среды на четверг.
По словам начальника полиции территории Люберо, ополченцы начали атаку на позицию вооруженных сил ДРК (FARDC), но были отброшены.
"Это было после 2.00. Негражданские атаковали позицию FARDC, но тем не менее, им удалось отбросить нападавших. В результате, погибли трое со стороны негражданских и один со стороны FARDC. Ситуация под контролем", - приводит издание слова офицера полиции.
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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