Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20200716/1574446245.html
Более 50 автобусов поступят в Нижегородскую область в рамках нацпроекта
Более 50 автобусов на сумму свыше 360 миллионов рублей поступят в Нижегородскую область осенью 2020 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:11
нижегородская область
нижний новгород
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_a6cbecdfb8c40215e013ff8a3a2744c3.jpg
https://ria.ru/20200715/1574389317.html
https://ria.ru/20200628/1573582913.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_a6cbecdfb8c40215e013ff8a3a2744c3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_2bce71dd29fc4d561c7f9805f01fd80f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_2faea776d8d457b6dde7287fad498c04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижний новгород, нижегородская область, общество

Более 50 автобусов поступят в Нижегородскую область в рамках нацпроекта

15:11 16.07.2020
22
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
УФА, 16 июл – РИА Новости. Более 50 автобусов на сумму свыше 360 миллионов рублей поступят в Нижегородскую область осенью 2020 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Нижегородская область вошла в число субъектов-победителей программы по обновлению общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Правительство России приняло решение о софинансировании из федерального бюджета приобретения 51 газомоторного автобуса большого класса для муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
15 июля, 15:00Нижегородская область
Нижегородские аграрии получили более 1,8 миллиарда рублей субсидий
В пресс-службе губернатора Нижегородской области пояснили, что программа обновления автопарка предусматривает предоставление субсидии в размере 60% от начальной стоимости транспортного средства. Оставшиеся 40% будут оплачиваться за счет средств бюджета области по схеме финансовой аренды (лизинга) в последующие 5 лет. "Стоимость приобретаемых автобусов составляет 12 миллионов рублей за единицу. Исходя из субсидии в 7,2 миллиона рублей на один автобус, на покупку всей партии планируется получить из федерации 367,2 миллиона рублей. Оставшаяся часть оплаты, с учетом лизингового удорожания и обязательного страхования автобусов, составит 409,8 миллионов рублей на 5 лет за счет регионального бюджета и средств предприятия. Срок поставки автобусов - сентябрь-октябрь 2020 года", - сообщает пресс-служба.
"Приобретение 51 автобуса в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - всего лишь один из этапов системной работы по трансформации транспортной системы Нижегородской агломерации. Федеральная программа по обновлению пассажирского автотранспорта будет действовать в течение 5 лет, поэтому мы уже приступили к формированию новой заявки на 2021 год. Кроме того, сейчас региональный минтранс в целях обеспечения транспортной доступности проводит конкурс на разработку новой маршрутной сети, которая будет учитывать пожелания всех пассажиров", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.
По данным правительства региона, с 2015-го по 2019 год были приобретены 644 автобуса для Нижнего Новгорода и 170 - для транспортных предприятий Нижегородской области.
Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга
28 июня, 12:55Нижегородская область
На развитие проектов нижегородского НОЦ направят грант
100000
Обсудить 0
Нижегородская областьНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Ульяновск. Архивное фото
В Ульяновской области можно продлить инвалидность в упрощенном порядке
Пассажирский самолет
Аэропорты Татарстана готовы к возобновлению международного авиасообщения
Врач
Эксперт рассказал, когда следует начинать вакцинацию от гриппа
Люди во время дождя в Москве
Первая половина лета в Москве стала самой "мокрой" за последние 70 лет
Норильск
В Норильске отметили рост числа новых случаев коронавируса
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь
Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург
Владимир Рахманин
ФАО надеется на расширение сотрудничества с Россией
Социальная сеть Twitter
Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей
Врачи
В Подмосковье спасли пациента с гангреной, поразившей половину тела
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию и химии
Молоко
Ленобласть направит допсредства на развитие молочной отрасли
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
"Наращивать устойчивость экономики": Путин обсудил бюджет
Медицинские маски
Тамбовщина будет обеспечена медицинскими масками местного производства
Подводная лодка
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
В Мурманской области будут выдавать бесплатные лекарства жителям с ОРВИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Лента новостейМолния