Более 50 автобусов поступят в Нижегородскую область в рамках нацпроекта

УФА, 16 июл – РИА Новости. Более 50 автобусов на сумму свыше 360 миллионов рублей поступят в Более 50 автобусов на сумму свыше 360 миллионов рублей поступят в Нижегородскую область осенью 2020 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Нижегородская область вошла в число субъектов-победителей программы по обновлению общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Правительство России приняло решение о софинансировании из федерального бюджета приобретения 51 газомоторного автобуса большого класса для муниципального предприятия "Нижегородпассажиравтотранс", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области пояснили, что программа обновления автопарка предусматривает предоставление субсидии в размере 60% от начальной стоимости транспортного средства. Оставшиеся 40% будут оплачиваться за счет средств бюджета области по схеме финансовой аренды (лизинга) в последующие 5 лет. "Стоимость приобретаемых автобусов составляет 12 миллионов рублей за единицу. Исходя из субсидии в 7,2 миллиона рублей на один автобус, на покупку всей партии планируется получить из федерации 367,2 миллиона рублей. Оставшаяся часть оплаты, с учетом лизингового удорожания и обязательного страхования автобусов, составит 409,8 миллионов рублей на 5 лет за счет регионального бюджета и средств предприятия. Срок поставки автобусов - сентябрь-октябрь 2020 года", - сообщает пресс-служба.

"Приобретение 51 автобуса в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - всего лишь один из этапов системной работы по трансформации транспортной системы Нижегородской агломерации. Федеральная программа по обновлению пассажирского автотранспорта будет действовать в течение 5 лет, поэтому мы уже приступили к формированию новой заявки на 2021 год. Кроме того, сейчас региональный минтранс в целях обеспечения транспортной доступности проводит конкурс на разработку новой маршрутной сети, которая будет учитывать пожелания всех пассажиров", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.