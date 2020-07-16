В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

"В район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева - ред.) в зоне ответственности 24 бригады ВСУ отмечено прибытие двух снайперских пар из состава полка "Азов", - заявил Филипоненко.

По его словам, в подразделения 25 бригады украинских силовиков также прибыли три снайперские пары, прошедшие, по данным Народной милиции ЛНР, подготовку в учебном центре под руководством канадских инструкторов.