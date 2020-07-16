Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574446196.html
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков к линии соприкосновения в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:10
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150642/71/1506427137_0:132:4501:2663_1400x0_80_0_0_f8b8600d8757e319d942c902ffbb48c4.jpg
1
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150642/71/1506427137_0:132:4501:2663_1400x0_80_0_0_f8b8600d8757e319d942c902ffbb48c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150642/71/1506427137_63:0:4071:3006_1400x0_80_0_0_e2be1305abf1cbf273a9a30fe9d49944.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150642/71/1506427137_564:0:3570:3006_1400x0_80_0_0_ecfc7a2673d0e25f8ce893edca120653.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения

15:10 16.07.2020
2041
© AP Photo / Max BlackУкраинский снайпер
Украинский снайпер
© AP Photo / Max Black
Украинский снайпер . Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"В район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева - ред.) в зоне ответственности 24 бригады ВСУ отмечено прибытие двух снайперских пар из состава полка "Азов", - заявил Филипоненко.
По его словам, в подразделения 25 бригады украинских силовиков также прибыли три снайперские пары, прошедшие, по данным Народной милиции ЛНР, подготовку в учебном центре под руководством канадских инструкторов.
0101167
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Эдуард Басурин
В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
Немецкий депутат призвал возобновить обсуждение вступления России в НАТО
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция в Раде будет добиваться проведения местных выборов в Донбассе
Уголь
Пасечник оценил конкурентоспособность ЛНР на рынке угля
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич оценил работу контактной группы по Донбассу
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о повреждении жилого дома в результате обстрела в Донбассе
Молоточек судьи
Жительнице Луганска дали 12 лет тюрьмы за госизмену
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на доклад МИД по Украине
Работа радиостанции
Нацсовет Украины по ТВ проверит радио "Шансон"
Подводная лодка
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДР Конго при нападении погибли четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Диетолог объяснил, почему не стоит худеть к лету
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
Лента новостейМолния