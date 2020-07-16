В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик

В понедельник украинские силовики заявили, что военный погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Во время его эвакуации погиб военный медик, также пострадали еще двое военных. Украинская прокуратура по данному факту начала расследование. В ДНР заявили, что это была попытка украинских диверсантов приблизиться к позициям ополчения. В Народной милиции республики сообщили, что эвакуировали тело одного погибшего и в среду передали его на подконтрольную Киеву территорию. По информации ведомства, он был "наемником из США".

По словам Басурина, силами ДНР было эвакуировано и тело второго погибшего силовика.

"При изучении находящегося при нем имущества, стоит отметить, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики. Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников",- сказал Басурин.

Он отметил, что при погибшем найден паспорт гражданина Эстонии. "Обнаруженное имущество и вооружение представляют собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО , применяемые подразделениями сил специальных операций и предназначены для использования в дневное и ночное время суток", - отметил Басурин. По его словам, снаряжение, которое было при погибшем украинском силовике, "указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям".