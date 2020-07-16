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В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик
Заявление Киева о том, что среди погибших под Горловкой в Донбассе был военный медик, не выдерживает критики, при нем найдено вооружение производства стран НАТО РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:07
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
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ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, нато, горловка, эстония, в мире

В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик

15:07 16.07.2020
2200
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Заявление Киева о том, что среди погибших под Горловкой в Донбассе был военный медик, не выдерживает критики, при нем найдено вооружение производства стран НАТО и документы гражданина Эстонии, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
В понедельник украинские силовики заявили, что военный погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Во время его эвакуации погиб военный медик, также пострадали еще двое военных. Украинская прокуратура по данному факту начала расследование. В ДНР заявили, что это была попытка украинских диверсантов приблизиться к позициям ополчения. В Народной милиции республики сообщили, что эвакуировали тело одного погибшего и в среду передали его на подконтрольную Киеву территорию. По информации ведомства, он был "наемником из США".
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По словам Басурина, силами ДНР было эвакуировано и тело второго погибшего силовика.
"При изучении находящегося при нем имущества, стоит отметить, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики. Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников",- сказал Басурин.
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Он отметил, что при погибшем найден паспорт гражданина Эстонии. "Обнаруженное имущество и вооружение представляют собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО, применяемые подразделениями сил специальных операций и предназначены для использования в дневное и ночное время суток", - отметил Басурин. По его словам, снаряжение, которое было при погибшем украинском силовике, "указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям".
"Данные факты подтверждают абсурдность версии официального Киева о том, что это был военный медик. Кроме того, как бы не велико было желание украинского командования эвакуировать погибшего военнослужащего с места подрыва, оно бы никогда не стало бы рисковать жизнью иностранного наемника, отправив его в опасную зону", - добавил Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаНАТОГорловкаЭстонияВ мире
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