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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574445861.html
В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1179
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии достигло 1179, за прошедшие сутки зафиксирован один новый заболевший, сообщили сайте центра контроля и РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, латвия, в мире

В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1179

15:05 16.07.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 16 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии достигло 1179, за прошедшие сутки зафиксирован один новый заболевший, сообщили сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки было сделано 1639 тестов на COVID-19, выявлен один новый случай", - говорится в сообщении.
Всего в стране с начала пандемии умер 31 заболевший, 1022 человека выздоровели, было проведено 175696 тестов на коронавирус, отметили на сайте.
По данным центра, за последние сутки ни один пациент с COVID-19 не был госпитализирован. Сейчас в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвияВ мире
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