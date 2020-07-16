В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1179

"За сутки было сделано 1639 тестов на COVID-19, выявлен один новый случай", - говорится в сообщении.

Всего в стране с начала пандемии умер 31 заболевший, 1022 человека выздоровели, было проведено 175696 тестов на коронавирус, отметили на сайте.

По данным центра, за последние сутки ни один пациент с COVID-19 не был госпитализирован. Сейчас в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.