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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574445593.html
В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса
Открытие границ Греции до сих пор не оказало значительного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране, сообщил официальный представитель правительства... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
коронавирусы
евросоюз
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греция
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, коронавирусы, евросоюз, салоники, греция, в мире

В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса

15:04 16.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 16 июл – РИА Новости. Открытие границ Греции до сих пор не оказало значительного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
Греция с 1 июля возобновила прямое авиасообщение с большинством стран Евросоюза, заработали аэропорты на всех греческих островах.
"До сих пор, несмотря на прибытие (туристов) из-за рубежа, увеличение числа контактов не оказало существенного влияния на эпидемиологическую ситуацию. Есть небольшой рост числа ежедневных случаев инфицирования коронавирусом. По данным еженедельных наблюдений, за последнюю неделю среднее количество выросло до 35 случаев в день с 25", - сказал Петсас. По его словам, за первые 15 дней июля было выявлено 449 случаев заражения, при этом был всего один умерший от коронавируса.
Петсас сказал также, что значительное количество случаев было "завозными".
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На въездах в Грецию наибольший процент положительных тестов был на КПП Промахонас на болгарской границе, через который в страну въезжают туристы из балканских стран.
"Поэтому, учитывая ухудшающийся эпидемиологический профиль балканских стран, было решено разрешить пересекать границу в Промахонас исключительно с наличием отрицательного молекулярного теста", - сказал он.
"В крупных городских центрах, таких как Аттика и Салоники, также наблюдалось увеличение числа случаев, но их количество остается низкими - восемь случаев в день. Мы также значительно увеличили количество тестов. В среднем в июле до сих пор проводилось в среднем пять тысяч тестов в день, что на тысячу больше, чем в предыдущем месяце", - сказал Петсас.
Он сказал, что эпидемиологическая ситуация в Греции остается намного лучше, чем в большинстве европейских стран, правительство ежедневно следит за ней, призывает людей не расслабляться и соблюдать санитарные требования, а также усиливает контроль за их соблюдением.
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"Вчера (в среду, 15 июля) под председательством премьер-министра состоялось совещание профильных министров и чиновников. Как подчеркнул Кириакос Мицотакис, нам необходимо направить ясное послание – чтобы нам не столкнуться со второй волной эпидемии, необходимо соблюдать то, что мы определили как необходимые условия для обеспечения здоровья населения", - сказал Петсас.
По его словам, отдан приказ об ужесточении контроля и административных санкций и штрафов. 14 июля были проведены инспекции в 69 муниципалитетах по всей стране, было проверено 569 предприятий, в 39 из них было подтверждено 51 нарушение и наложены штрафы на общую сумму 13,35 тысячи евро, работа двух магазинов приостановлена на пятнадцать дней.
"Нарушения касались в основном неиспользования масок персоналом, а также превышения количества людей на квадратный метр. Я повторяю, контроль будет усилен. Не в карательных целях, а потому, что нужно прекратить расслабление, которое приведет только к худшему", - сказал официальный представитель правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисКоронавирусыЕвросоюзСалоникиГрецияВ мире
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