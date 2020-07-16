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Туризм
https://ria.ru/20200716/1574445375.html
Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России
Даже взрывной спрос на летний отдых в России в конечном итоге приведет к увеличению внутренних турпотоков только на 10-15 процентов, заявила РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:15
туризм
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России

15:09 16.07.2020 (обновлено: 17:15 16.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Даже взрывной спрос на летний отдых в России в конечном итоге приведет к увеличению внутренних турпотоков только на 10-15 процентов, заявила РИА Новости в преддверии онлайн-форума "Россия: Туризм 2020" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее она отмечала, что ажиотажный спрос на южные курорты России и открытие новых чартерных программ на территории страны позволяет говорить о том, что летний сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся.
"Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года", — сказала собеседник агентства.
По словам Ломидзе, несмотря на взрывной спрос на путешествия по России, особенно на черноморские курорты страны, показатель роста внутренних турпотоков не увеличится радикально.
"Это связано с тем, что курортный сезон из-за пандемии COVID-19 и ограничений, связанных с ней, в 2020 году получился очень коротким, даже с учетом его продления", — уточнила она.
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