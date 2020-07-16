Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Даже взрывной спрос на летний отдых в России в конечном итоге приведет к увеличению внутренних турпотоков только на 10-15 процентов, заявила РИА Новости в преддверии онлайн-форума "Россия: Туризм 2020" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее она отмечала, что ажиотажный спрос на южные курорты России и открытие новых чартерных программ на территории страны позволяет говорить о том, что летний сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся.

"Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года", — сказала собеседник агентства.

По словам Ломидзе, несмотря на взрывной спрос на путешествия по России, особенно на черноморские курорты страны, показатель роста внутренних турпотоков не увеличится радикально.