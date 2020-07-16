Около 40 населенных пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды

"У нас вчера в 40 населенных пунктах отключили электроэнергию из-за того, что ветер рвал провода, валил деревья. Сейчас работы еще продолжаются. Люди работали всю ночь, конечно, во всех населенных пунктах привести одновременно в порядок не выходит, работы ведутся и не прекращаются ни на минуту. Глава города (Николай Пархоменко) контролирует ситуацию", - сказал собеседник агентства.