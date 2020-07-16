https://ria.ru/20200716/1574445294.html
Около 40 населенных пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды
Около 40 населенных пунктов остались без света в подмосковной Рузе из-за сильного ветра, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:00
2020-07-16T15:20
руза
происшествия
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руза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руза, происшествия