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Около 40 населенных пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды
Около 40 населенных пунктов остались без света в подмосковной Рузе из-за сильного ветра, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:20
руза
происшествия
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РИА Новости
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353
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60
руза, происшествия

Около 40 населенных пунктов под Рузой остались без света из-за непогоды

15:00 16.07.2020 (обновлено: 15:20 16.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 40 населенных пунктов остались без света в подмосковной Рузе из-за сильного ветра, работы по восстановлению электроснабжения ведутся круглосуточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что из-за сильного ветра некоторые поселки в подмосковной Рузе остались без электроснабжения.
"У нас вчера в 40 населенных пунктах отключили электроэнергию из-за того, что ветер рвал провода, валил деревья. Сейчас работы еще продолжаются. Люди работали всю ночь, конечно, во всех населенных пунктах привести одновременно в порядок не выходит, работы ведутся и не прекращаются ни на минуту. Глава города (Николай Пархоменко) контролирует ситуацию", - сказал собеседник агентства.
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РузаПроисшествия
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