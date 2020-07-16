Главу каталонского женералитета вызвали в суд по новому делу

Суд 20 сентября 2019 года дал Торре 48 часов на то, чтобы снять плакат. Однако это было сделано лишь 27 сентября, после того, как суд принял решение привлечь к исполнению распоряжения правоохранительные органы.

Ранее Торра был приговорен за аналогичные действия накануне апрельских парламентских выборов 2019 года – тогда он также распорядился снять плакат лишь после того, как суд приказал это сделать правоохранительным органам. В декабре 2019 года суд вынес приговор: лишить Торру права занимать выборные и государственные должности в течение полутора лет. Однако вердикт был обжалован в Верховном суде Испании, который до сих пор не вынес решения, из-за чего Торра продолжает занимать должность главы женералитета.