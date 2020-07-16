https://ria.ru/20200716/1574445260.html
Главу каталонского женералитета вызвали в суд по новому делу
Глава каталонского женералитета Ким Торра должен дать показания в суде 29 июля по новому делу о неподчинении, сообщает Высший суд Каталонии. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:00
2020-07-16T15:00
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ким торра, каталония, испания, в мире
МАДРИД, 16 июл – РИА Новости.
Глава каталонского женералитета Ким Торра
должен дать показания в суде 29 июля по новому делу о неподчинении, сообщает Высший суд Каталонии
.
"Судья палаты по гражданским и уголовным делам вызвал председателя правительства Кима Торру, чтобы 29 июля дать показания в качестве подозреваемого в связи с преступлением неподчинения", - говорится в сообщении суда.
Речь идет об отказе Торры подчиниться ЦИК и снять плакат в поддержку осужденных и скрывающихся от испанского правосудия каталонских политиков с фасада здания женералитета на площади святого Иакова накануне парламентских выборов в Испании
в ноябре 2019 года. Власти обязаны сохранять нейтралитет во время избирательных кампаний.
Суд 20 сентября 2019 года дал Торре 48 часов на то, чтобы снять плакат. Однако это было сделано лишь 27 сентября, после того, как суд принял решение привлечь к исполнению распоряжения правоохранительные органы.
Ранее Торра был приговорен за аналогичные действия накануне апрельских парламентских выборов 2019 года – тогда он также распорядился снять плакат лишь после того, как суд приказал это сделать правоохранительным органам. В декабре 2019 года суд вынес приговор: лишить Торру права занимать выборные и государственные должности в течение полутора лет. Однако вердикт был обжалован в Верховном суде Испании, который до сих пор не вынес решения, из-за чего Торра продолжает занимать должность главы женералитета.