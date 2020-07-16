Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине

"Не надо спешить с продлением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продлим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не более", - заявил Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса, его цитирует пресс-служба офиса президента.