В Киргизии случаи внебольничной пневмонии признали проявлением COVID-19

По ее словам, это было сделано для единого подхода в лечении лабораторно выявляемой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, у больных которой результаты тестов на COVID-19 отрицательные.

По данным минздрава, без учета внебольничной пневмонии общее число выявленных заболевших с COVID-19 в Киргизии достигло 12498. Умерли 167 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3735 пациентов. Общее число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 612, заболели более 5 тысяч человек.