Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574444660.html
В Киргизии случаи внебольничной пневмонии признали проявлением COVID-19
Минздрав Киргизии признал случаи внебольничной пневмонии проявлением COVID-19, сообщила в четверг на пресс-конференции вице-премьер республики Аида Исмаилова. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, киргизия, в мире

В Киргизии случаи внебольничной пневмонии признали проявлением COVID-19

14:58 16.07.2020
280
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БИШКЕК, 16 июл - РИА Новости. Минздрав Киргизии признал случаи внебольничной пневмонии проявлением COVID-19, сообщила в четверг на пресс-конференции вице-премьер республики Аида Исмаилова.
"Министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду U-07.2, и таким образом случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19", - заявила вице-премьер.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По ее словам, это было сделано для единого подхода в лечении лабораторно выявляемой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, у больных которой результаты тестов на COVID-19 отрицательные.
По данным минздрава, без учета внебольничной пневмонии общее число выявленных заболевших с COVID-19 в Киргизии достигло 12498. Умерли 167 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3735 пациентов. Общее число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 612, заболели более 5 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКиргизияВ мире
Рекомендуем
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 531 новый случай COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Пассажирский самолет в небе
Греция возобновит авиасообщение со Швецией
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
Главу каталонского женералитета вызвали в суд по новому делу
Машины скорой помощи в Греции
В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин обсудил с премьером Киргизии борьбу с COVID-19
Бишкек
В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
Норка в вольере
В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения COVID-19
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число случаев COVID-19 достигло 1179
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Токаев поручил правительству обнародовать статистику по COVID-19
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии рассказали о средствах на борьбу с коронавирусом
В лаборатории
РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41В Сеуле предложили провести межпарламентские переговоры с КНДР
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
Лента новостейМолния