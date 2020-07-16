В Киргизии случаи внебольничной пневмонии признали проявлением COVID-19

"Министерство здравоохранения издало приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду U-07.2, и таким образом случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19", - заявила вице-премьер.
По ее словам, это было сделано для единого подхода в лечении лабораторно выявляемой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, у больных которой результаты тестов на COVID-19 отрицательные.
По данным минздрава, без учета внебольничной пневмонии общее число выявленных заболевших с COVID-19 в Киргизии достигло 12498. Умерли 167 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3735 пациентов. Общее число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии достигло 612, заболели более 5 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.