Скотомогильники в Подмосковье приведут в порядок

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли закон, позволяющий привести в порядок сибиреязвенные скотомогильники, расположенные на территории региона в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами.
Закон был принят в рамках 123-го заседания в четверг.
"Проектом законам предусмотрено возможность выполнения работ по проведению территорий лесного участка занятого сибиреязвенными скотомогильниками и предоставленную возможность правом бессрочного пользования в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Законопроектом также устанавливается норматив расходов по подготовке проектов освоения лесов. Стоимость выполнения работ составит 29 миллионов 250 тысяч рублей. Принятие проектов не повлечет дополнительных затрат из бюджета", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Согласно пояснительной записке, на территории Московской области расположен 41 сибиреязвенный скотомогильник, из них 19 скотомогильников расположены на землях лесного фонда.
"Финансирование будет осуществляться за счет перераспределения средств бюджета Московской области в рамках государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья", - добавил Разин.