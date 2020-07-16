Скотомогильники в Подмосковье приведут в порядок

"Проектом законам предусмотрено возможность выполнения работ по проведению территорий лесного участка занятого сибиреязвенными скотомогильниками и предоставленную возможность правом бессрочного пользования в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Законопроектом также устанавливается норматив расходов по подготовке проектов освоения лесов. Стоимость выполнения работ составит 29 миллионов 250 тысяч рублей. Принятие проектов не повлечет дополнительных затрат из бюджета", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.