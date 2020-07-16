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Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области
Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:54
сбербанк россии
василий голубев
герман греф
ростовская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Глава "Сбербанка" тестирует беспилотный комбайн
Глава Сбербанка тестирует беспилотный комбайн в Ростовской области. Хотя в кабине Греф, машина едет сама, на ней установлена система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка "дочки" Сбера). Видео РИА Новости.
2020-07-16T14:54
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сбербанк россии, василий голубев, герман греф, ростовская область

Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области

14:54 16.07.2020
7927
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot - "дочки" Сбербанка и группы Cognitive Technologies).
В четверг уникальную отечественную технологию продемонстрировали главе Сбербанка Герману Грефу. В поле вышли два беспилотных комбайна Песчанокопской аграрной группы (Ростовская область), закупивших систему для четырех комбайнов. На одном из них проехал глава Сбербанка, на другом - губернатор Василий Голубев.
"Это 40% экономии урожая, более точный сбор, окупаемость - максимум два сезона и радикальное облегчение труда комбайнера. Можно сказать, будущее наступает", - сказал Греф журналистам.
Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос, чтобы в следующем году техника могла работать в автоматическом режиме. "Пока комбайнер нужен, чтобы вывести комбайн, развернуть его. Думаю, в следующем году, скорее всего, система будет все это делать автоматически", - добавил Греф.
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Как пояснили в компании-разработчике, технология искусственного интеллекта позволяет комбайну двигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного пути с точностью до 10 сантиметров, а при обнаружении на пути комбайна препятствий автопилот автоматически останавливает машину и отправляет оператору предупреждение о помехе.
Cognitive Agro Pilot — система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и при помощи модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети "понимает" типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна. Система может работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.
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Сбербанк РоссииВасилий ГолубевГерман ГрефРостовская область
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