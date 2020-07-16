https://ria.ru/20200716/1574444476.html
Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области
Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:54
2020-07-16T14:54
сбербанк россии
василий голубев
герман греф
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443576_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1f2ee67a173c5758632b7ec837dfaa4d.jpg
https://ria.ru/20200713/1574267442.html
https://ria.ru/20200715/1574404230.html
8
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Глава "Сбербанка" тестирует беспилотный комбайн
Глава Сбербанка тестирует беспилотный комбайн в Ростовской области. Хотя в кабине Греф, машина едет сама, на ней установлена система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка "дочки" Сбера). Видео РИА Новости.
2020-07-16T14:54
true
PT0M38S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443576_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_1f2ee67a173c5758632b7ec837dfaa4d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443576_127:0:607:360_1400x0_80_0_0_3cb35b0c8e5a4dda896f2632bbb24306.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443576_187:0:547:360_1400x0_80_0_0_d210bd3c9edfd81b67419c8b18a48acf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, василий голубев, герман греф, ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости.
Аграрии Ростовской области
приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot - "дочки" Сбербанка
и группы Cognitive Technologies).
В четверг уникальную отечественную технологию продемонстрировали главе Сбербанка Герману Грефу
. В поле вышли два беспилотных комбайна Песчанокопской аграрной группы (Ростовская область), закупивших систему для четырех комбайнов. На одном из них проехал глава Сбербанка, на другом - губернатор Василий Голубев
.
"Это 40% экономии урожая, более точный сбор, окупаемость - максимум два сезона и радикальное облегчение труда комбайнера. Можно сказать, будущее наступает", - сказал Греф журналистам.
Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос, чтобы в следующем году техника могла работать в автоматическом режиме. "Пока комбайнер нужен, чтобы вывести комбайн, развернуть его. Думаю, в следующем году, скорее всего, система будет все это делать автоматически", - добавил Греф.
Как пояснили в компании-разработчике, технология искусственного интеллекта позволяет комбайну двигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного пути с точностью до 10 сантиметров, а при обнаружении на пути комбайна препятствий автопилот автоматически останавливает машину и отправляет оператору предупреждение о помехе.
Cognitive Agro Pilot — система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и при помощи модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети "понимает" типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения комбайна. Система может работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.