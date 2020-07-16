Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Аграрии Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot - "дочки" Сбербанка и группы Cognitive Technologies).

В четверг уникальную отечественную технологию продемонстрировали главе Сбербанка Герману Грефу . В поле вышли два беспилотных комбайна Песчанокопской аграрной группы (Ростовская область), закупивших систему для четырех комбайнов. На одном из них проехал глава Сбербанка, на другом - губернатор Василий Голубев

"Это 40% экономии урожая, более точный сбор, окупаемость - максимум два сезона и радикальное облегчение труда комбайнера. Можно сказать, будущее наступает", - сказал Греф журналистам.

Он отметил, что в настоящее время обсуждается вопрос, чтобы в следующем году техника могла работать в автоматическом режиме. "Пока комбайнер нужен, чтобы вывести комбайн, развернуть его. Думаю, в следующем году, скорее всего, система будет все это делать автоматически", - добавил Греф.

Как пояснили в компании-разработчике, технология искусственного интеллекта позволяет комбайну двигаться по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного пути с точностью до 10 сантиметров, а при обнаружении на пути комбайна препятствий автопилот автоматически останавливает машину и отправляет оператору предупреждение о помехе.