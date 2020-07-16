Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574444195.html
Греция возобновит авиасообщение со Швецией
Греция возобновит прямое авиасообщение со Швецией с 20 июля – на два дня раньше запланированного - в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:53
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
евросоюз
швеция
афины
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
швеция
афины
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:0:1352:1013_1400x0_80_0_0_b456b7d826174589f1e9a1849acd1a2d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_258:0:1271:1013_1400x0_80_0_0_f76a387b6250aad54402c18622de309c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, швеция, афины, сша, в мире

Греция возобновит авиасообщение со Швецией

14:53 16.07.2020
183
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АФИНЫ, 16 июл – РИА Новости. Греция возобновит прямое авиасообщение со Швецией с 20 июля – на два дня раньше запланированного - в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в четверг.
"Поскольку эпидемиологические показатели в Швеции улучшаются, полеты будут разрешены с 20 июля вместо 22 июля, как сообщалось ранее", - сказал Петсас.
Греция с 1 июля возобновила прямое авиасообщение с большинством стран Евросоюза, заработали аэропорты на всех греческих островах. В список не вошли ряд стран, в том числе Швеция, власти которой выразили недовольство решением Афин и призвали своих туристов подумать, стоит ли им ехать на отдых в Грецию.
С 15 июля начали летать прямые рейсы из Великобритании.
Ранее Петсас сообщил, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в третьих странах, таких как США, рассматривается вопрос об открытии прямых рейсов с конца июля 2020 года, с обязательством показывать отрицательный результат молекулярного теста на коронавирус, который будет сделан за 72 часа до въезда в Грецию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзШвецияАфиныСШАВ мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи в Греции
В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса
Машины скорой помощи в Греции
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3939
Флаги стран Евросоюза
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Киргизии случаи внебольничной пневмонии признали проявлением COVID-19
Курорт Албена
Болгария планирует отменить карантин для туристов
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Шри-Ланка отложила возобновление международного туризма
Остров Кос в Греции
В Греции из-за туристов наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Норка в вольере
В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения COVID-19
Подводная лодка
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Тегеране заявили о нехватке коек и медиков из-за второй волны COVID-19
Городской пляж в Анапе
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий в августе
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Туроператоры оценили рост спроса на отдых внутри России
Самолет авиакомпании Россия
Рейс авиакомпании "Россия" вывез из Таиланда на родину 432 россиянина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Лента новостейМолния