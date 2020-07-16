Греция возобновит авиасообщение со Швецией

"Поскольку эпидемиологические показатели в Швеции улучшаются, полеты будут разрешены с 20 июля вместо 22 июля, как сообщалось ранее", - сказал Петсас.
Греция с 1 июля возобновила прямое авиасообщение с большинством стран Евросоюза, заработали аэропорты на всех греческих островах. В список не вошли ряд стран, в том числе Швеция, власти которой выразили недовольство решением Афин и призвали своих туристов подумать, стоит ли им ехать на отдых в Грецию.
С 15 июля начали летать прямые рейсы из Великобритании.
Ранее Петсас сообщил, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в третьих странах, таких как США, рассматривается вопрос об открытии прямых рейсов с конца июля 2020 года, с обязательством показывать отрицательный результат молекулярного теста на коронавирус, который будет сделан за 72 часа до въезда в Грецию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.