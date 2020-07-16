Лукашевич оценил работу контактной группы по Донбассу

"В таких условиях совершенно очевидно, что иллюзорная активность Киева в контактной группе служит лишь целям симуляции переговоров, а на деле – их максимальному затягиванию. Похоже, дальнейший саботаж минских соглашений, на который покровители Украины дали Киеву карт-бланш, полностью вписывается в планы и нынешнего украинского руководства. Вместе с тем это – опасный путь, ведущий в конечном итоге к "замораживанию" конфликта на востоке Украины на многие годы", - заключил постпред.