Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574443761.html
Лукашевич оценил работу контактной группы по Донбассу
Киев в контактной группе по урегулированию в Донбассе лишь симулирует ведение переговоров, а на деле продолжает дальше саботировать минские договоренности,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:45
хайди грау
ситуация в днр и лнр
александр лукашевич
франция
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:437:2802:2013_1400x0_80_0_0_4bbe3da4fdbcf8c7f7e6974adb76283b.jpg
https://ria.ru/20200715/1574378639.html
2
франция
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:437:2802:2013_1400x0_80_0_0_4bbe3da4fdbcf8c7f7e6974adb76283b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:175:2802:2276_1400x0_80_0_0_4d3d1524e15508949680cf9f75f78cda.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/62/1513596211_0:0:2802:2802_1400x0_80_0_0_da70cca6e7bfb75178dfd55ac99937d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайди грау, ситуация в днр и лнр, александр лукашевич, франция, киев, украина, в мире

Лукашевич оценил работу контактной группы по Донбассу

14:45 16.07.2020
535
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Киев в контактной группе по урегулированию в Донбассе лишь симулирует ведение переговоров, а на деле продолжает дальше саботировать минские договоренности, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
По словам Лукашевича, такое решение Верховной Рады – явная попытка украинского парламента нахраписто переписать "Комплекс мер". "Ждем принципиальных оценок от госпожи Хайди Грау (представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе - ред.), а также наших "нормандских" партнеров (ФРГ, Франция, Украина - ред.), взявших на себя роль гарантов минских соглашений. Справедливо возникает вопрос – означают ли действия украинской стороны, что в Киеве всё же решили окончательно поставить крест на "Комплексе мер" и вообще отказаться от его выполнения?" - сказал Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
"В таких условиях совершенно очевидно, что иллюзорная активность Киева в контактной группе служит лишь целям симуляции переговоров, а на деле – их максимальному затягиванию. Похоже, дальнейший саботаж минских соглашений, на который покровители Украины дали Киеву карт-бланш, полностью вписывается в планы и нынешнего украинского руководства. Вместе с тем это – опасный путь, ведущий в конечном итоге к "замораживанию" конфликта на востоке Украины на многие годы", - заключил постпред.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
15 июля, 12:33
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
200200
Обсудить 2
Хайди ГрауСитуация в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашевичФранцияКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Самолет авиакомпании Россия
Рейс авиакомпании "Россия" вывез из Таиланда на родину 432 россиянина
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова допустила использование придомового голосования в будущем
Эдуард Басурин
В ДНР оценили версию Киева о том, что под Горловкой погиб военный медик
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на доклад МИД по Украине
Украинский снайпер
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиция в Раде будет добиваться проведения местных выборов в Донбассе
Подводная лодка
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич оценил ситуацию вокруг закрепления особого статуса Донбасса
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий бизнес ответил на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкого оппозиционера обязали выплатить Эрдогану 52 тысячи долларов
Норка в вольере
В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения COVID-19
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко
Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Лента новостейМолния