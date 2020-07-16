Рейс авиакомпании "Россия" вывез из Таиланда на родину 432 россиянина

Дипломаты также сообщили, что с 1 апреля вывозными авиарейсами российских авиакомпаний из Таиланда было вывезено более девяти тысяч человек. При этом в стране пока остаются еще несколько сотен россиян, желающих вылететь домой, отметили в посольстве.