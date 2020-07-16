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Рейс авиакомпании "Россия" вывез из Таиланда на родину 432 россиянина
Вывозным авиарейсом авиакомпании "Россия" в четверг из Таиланда вылетели на Родину 432 россиянина, сообщили корреспонденту РИА Новости в посольстве РФ в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Рейс авиакомпании "Россия" вывез из Таиланда на родину 432 россиянина

14:45 16.07.2020 (обновлено: 14:55 16.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Вывозным авиарейсом авиакомпании "Россия" в четверг из Таиланда вылетели на Родину 432 россиянина, сообщили корреспонденту РИА Новости в посольстве РФ в Бангкоке.
Авиарейс, предназначенный для вывоза российских граждан, застрявших в Таиланде из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID19, сначала принял на борт 225 россиян на острове Пхукет, а затем совершил посадку в Бангкоке, где принял на борт еще 207 пассажиров, после чего вылетел в Москву, сообщили агентству в дипмиссии.
Дипломаты также сообщили, что с 1 апреля вывозными авиарейсами российских авиакомпаний из Таиланда было вывезено более девяти тысяч человек. При этом в стране пока остаются еще несколько сотен россиян, желающих вылететь домой, отметили в посольстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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