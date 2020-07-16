Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574443666.html
Памфилова допустила использование придомового голосования в будущем
Придомовое голосование можно использовать в будущем на выборах, но не так повсеместно, как это было при голосовании по поправкам в конституцию, необходимо... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:44
элла памфилова
цик рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:154:2000:1279_1400x0_80_0_0_6666bcf29cfc7b372ddffbd8261d246e.jpg
https://ria.ru/20200715/1574363835.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_0:154:2000:1279_1400x0_80_0_0_6666bcf29cfc7b372ddffbd8261d246e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_133:0:1912:1334_1400x0_80_0_0_f8f657218ecb777b684be478e89e469e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990327_255:0:1589:1334_1400x0_80_0_0_52be44ee5c4e276e3e2162fadd547f84.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова допустила использование придомового голосования в будущем

14:44 16.07.2020
131
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Придомовое голосование можно использовать в будущем на выборах, но не так повсеместно, как это было при голосовании по поправкам в конституцию, необходимо учитывать специфику региона, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Это можно использовать только там, где есть действительно потребность, необходимость, но не так повсеместно, широко, как это было. Очень четко мы хотим прописать эту процедуру, там должно быть прописано, что погодные условия должны позволять и другие факторы, которые действительно отвечают запросам и вызовам наших граждан", - сказала Памфилова на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.
Она пояснила, что возможность такая дается, но "четко исходя из специфики региона и разного рода не только климатических условий, в том числе и пандемии".
Голосование
15 июля, 07:05
Многодневные выборы предложили проводить без досрочного голосования
1100411
Обсудить 2
Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
Рекомендуем
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК проведет встречу с экспертами по итогам голосования по поправкам
Самолет авиакомпании Россия
Рейс авиакомпании "Россия" вывез из Таиланда на родину 432 россиянина
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Роухани обсудили противодействие коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость учитывать настроения россиян
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич оценил работу контактной группы по Донбассу
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Избиркомы поддержали многодневное голосование осенью, заявила Памфилова
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК хотел бы продолжить взаимодействие с ОП и СПЧ на осенних выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас не поддержал предложение ЦИК о переносе единого дня голосования
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани
Путин и Роухани обсудили реализацию крупных совместных энергопроектов
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил перенести единый день голосования на конец апреля
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Володин и Мишустин провели очную встречу
Михаил Мишустин и Вячеслав Володин
Мишустин обсудил с Володиным основные темы отчета правительства в Госдуме
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В "Единой России" прокомментировали идею многодневного голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Лента новостейМолния