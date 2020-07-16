Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574443445.html
Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на доклад МИД по Украине
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Спецмониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) на Украине, a также государства-члены и профильные институты обратить... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:41
смм обсе
донбасс
александр лукашевич
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151359/61/1513596192_0:0:5612:3157_1400x0_80_0_0_9865d0fb292419b5ad9b64290a0d5323.jpg
https://ria.ru/20200715/1574378639.html
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151359/61/1513596192_0:0:5612:3157_1400x0_80_0_0_9865d0fb292419b5ad9b64290a0d5323.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151359/61/1513596192_315:0:5338:3767_1400x0_80_0_0_db7683051513717baa1f2620bb5a9e4c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151359/61/1513596192_943:0:4710:3767_1400x0_80_0_0_f3cf994bfb2bedb11cee3bb5308dbbb6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смм обсе, донбасс, александр лукашевич, украина, в мире

Лукашевич призвал ОБСЕ обратить внимание на доклад МИД по Украине

14:41 16.07.2020
10410
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Спецмониторинговую миссию ОБСЕ (СММ) на Украине, a также государства-члены и профильные институты обратить внимание на доклад МИД РФ о систематическом нарушении прав человека на Украине.
Выступая на постсовете ОБСЕ в четверг, Лукашевич вновь призвал СММ активизировать работу на всей территории Украины, не ограничиваясь только Донбассом, "особенно в свете задачи ее мандата осуществлять мониторинг и поддержку защиты прав и свобод человека, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".
"Призываем СММ, а также государства-участники и профильные институты ОБСЕ обратить внимание на опубликованный недавно доклад МИД России о ситуации с правами человека на Украине, нарушения которых, к сожалению, давно носят системный характер", - заявил дипломат.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
15 июля, 12:33
Песков ответил на вопрос о конфликте на линии соприкосновения в Донбассе
64401384
Обсудить 0
СММ ОБСЕДонбассАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Армянские военные в Тавушской области
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Алексей Пушков
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Подводная лодка
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Комплекс ПВО С-400 Триумф
"Вселяет ужас": СМИ рассказали о новой эпохе после появления С-500
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Украинский депутат заявил, что Рада перешла в режим "купи-продай"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Первую российскую лунную станцию протестируют оборудованием из США
06:35В Красноярске возбудили дело о похищении четырехлетнего ребенка
06:33В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев признал, что население Хабаровского края устало от Шпорта
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
Лента новостейМолния