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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200716/1574443360.html
ЦИК проведет встречу с экспертами по итогам голосования по поправкам
ЦИК проведёт специальное заседание консультативной (экспертной) площадки по итогам общероссийского голосования по поправкам в конституцию, сообщила глава... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:40
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
элла памфилова, политика

ЦИК проведет встречу с экспертами по итогам голосования по поправкам

14:40 16.07.2020
94
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ЦИК проведёт специальное заседание консультативной (экспертной) площадки по итогам общероссийского голосования по поправкам в конституцию, сообщила глава Центризиркома Элла Памфилова.
"Обещаю... что мы проведём доскональную работу, завершим, проанализируем (итоги общероссийского голосования). Специально посвятим (этой теме заседание экспертной площадки) и заранее анонсируем его", - сказала Памфилова на заседании консультативной (экспертной) площадки при ЦИК.
В работе площадки принимают участие представители ОП РФ, СПЧ, представители партий и эксперты.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
13 июля, 09:49Голосование по поправкам в Конституцию
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