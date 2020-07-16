https://ria.ru/20200716/1574443360.html
ЦИК проведет встречу с экспертами по итогам голосования по поправкам
ЦИК проведёт специальное заседание консультативной (экспертной) площадки по итогам общероссийского голосования по поправкам в конституцию, сообщила глава... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:40
2020-07-16T14:40
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
политика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:98:3076:1828_1400x0_80_0_0_4852b28a01b71a06b56388bbf366abbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика