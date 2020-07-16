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В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения COVID-19
Правительство испанского автономного сообщества Арагон приняло решение об уничтожении более 90 тысяч норок из-за заражения COVID-19, сообщили власти. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:39
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353
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коронавирус covid-19, каталония, испания, в мире

В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения COVID-19

14:39 16.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере
Норка в вольере
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Норка в вольере . Архивное фото
МАДРИД, 16 июл – РИА Новости. Правительство испанского автономного сообщества Арагон приняло решение об уничтожении более 90 тысяч норок из-за заражения COVID-19, сообщили власти.
Норки будут уничтожены на ферме в муниципалитете Пуэбла-де-Вальверде, где коронавирус выявлен у 87% животных, хотя симптомов заболевания у них не было.
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"Мы распорядились умертвить всех животных", - сообщил советник арагонского правительства по сельскому хозяйству Хоакин Олона.
Ферма, о которой идет речь, была временно закрыта еще в конце мая после того, как у семи ее сотрудников был выявлены коронавирус, сейчас они выздоровели.
Проведенный 3 июня тест ПЦР у животных оказался отрицательным, 22 июня COVID-19 был выявлен у пяти норок, к 13 июля почти 87% были заражены.
"После получения достоверных результатов правительство Арагона приняло решение об уничтожении 92 700 животных в качестве превентивной меры", - сказал Олона. При этом он признал, что не установлено, происходит ли передача вируса от животных к человеку, однако не исключил такую возможность. "Речь идет о рабочей гипотезе", - уточнил советник.
В Нидерландах COVID-19 был выявлен более чем на двадцати фермах, уничтожено около миллиона животных. Первый случай был зарегистрирован в апреле.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КаталонияИспанияВ мире
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