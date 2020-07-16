В Испании уничтожат почти сто тысяч норок из-за заражения COVID-19

"После получения достоверных результатов правительство Арагона приняло решение об уничтожении 92 700 животных в качестве превентивной меры", - сказал Олона. При этом он признал, что не установлено, происходит ли передача вируса от животных к человеку, однако не исключил такую возможность. "Речь идет о рабочей гипотезе", - уточнил советник.