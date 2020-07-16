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Роухани подтвердил приверженность Ирана СВПД
Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил приверженность Тегерана Совместному всеобъемлющему плану РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:38
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
магатэ
владимир путин
тегеран (город)
иран
в мире
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РИА Новости
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353
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, магатэ, владимир путин, тегеран (город), иран, в мире

Роухани подтвердил приверженность Ирана СВПД

14:38 16.07.2020
161
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил приверженность Тегерана Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, готовность к взаимодействию как с его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Хасан Роухани подтвердил приверженность Ирана СВПД и готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, а также поблагодарил Владимира Путина за последовательную российскую позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договоренности", - говорится в сообщении.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиМАГАТЭВладимир ПутинТегеран (город)ИранВ мире
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