Путин отметил необходимость учитывать настроения россиян

"Мы должны иметь в виду, что в связи с принятием конституции, конечно, граждане приняли эти решения по конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной конституции, запросам людей", - сказал президент в ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.