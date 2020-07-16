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Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Британское издание Daily Mail со ссылкой на отчет отдела по расследованию морских происшествий рассказало, что 6 ноября 2018 года у побережья Шотландии чуть не... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:10
шотландия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
шотландия, великобритания, в мире

Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром

14:49 16.07.2020 (обновлено: 16:10 16.07.2020)
2809
CC0 / U.S. Navy photo/MCSS Zachary Wickline / Подводная лодка
Подводная лодка
CC0 / U.S. Navy photo/MCSS Zachary Wickline /
Подводная лодка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Британское издание Daily Mail со ссылкой на отчет отдела по расследованию морских происшествий рассказало, что 6 ноября 2018 года у побережья Шотландии чуть не столкнулись паром и подводная лодка.
Результаты расследования опубликовали только сегодня.
В отчете говорится, что существовал "серьезный риск", а пассажиры и экипажи судов находились в "непосредственной опасности". Столкновения удалось избежать в последний момент: наблюдатель на мостике парома увидел приближающийся перископ на расстоянии 250 ярдов (около 228 метров). Капитан парома отдал приказ резко повернуть. На борту судна, как отмечается, было 282 человека.
Как выяснилось, экипаж подлодки неверно оценил скорость парома и расстояние до него — отдел расследований назвал эту ошибку одной из самых серьезных в новейшей истории. Кроме того, столкновение могло быть катастрофическим, а избежать трагедии удалось только благодаря действиям команды парома.
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394714136
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