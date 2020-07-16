https://ria.ru/20200716/1574442882.html
Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром
Британское издание Daily Mail со ссылкой на отчет отдела по расследованию морских происшествий рассказало, что 6 ноября 2018 года у побережья Шотландии чуть не... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:49
2020-07-16T16:10
шотландия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757403_0:146:2049:1298_1400x0_80_0_0_ccecfc18e09e00735b13210f61b5d802.jpg
https://ria.ru/20200226/1565255190.html
3
шотландия
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757403_0:146:2049:1298_1400x0_80_0_0_ccecfc18e09e00735b13210f61b5d802.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757403_67:0:1890:1367_1400x0_80_0_0_160663c7fc2e2f6c403367cc563b0cea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570757403_295:0:1662:1367_1400x0_80_0_0_bf416c0b67abcd97947442e28497f40e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шотландия, великобритания, в мире
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Британское издание Daily Mail
со ссылкой на отчет отдела по расследованию морских происшествий рассказало, что 6 ноября 2018 года у побережья Шотландии
чуть не столкнулись паром и подводная лодка.
Результаты расследования опубликовали только сегодня.
В отчете говорится, что существовал "серьезный риск", а пассажиры и экипажи судов находились в "непосредственной опасности". Столкновения удалось избежать в последний момент: наблюдатель на мостике парома увидел приближающийся перископ на расстоянии 250 ярдов (около 228 метров). Капитан парома отдал приказ резко повернуть. На борту судна, как отмечается, было 282 человека.
Как выяснилось, экипаж подлодки неверно оценил скорость парома и расстояние до него — отдел расследований назвал эту ошибку одной из самых серьезных в новейшей истории. Кроме того, столкновение могло быть катастрофическим, а избежать трагедии удалось только благодаря действиям команды парома.