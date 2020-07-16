Британское СМИ рассказало, как подводная лодка чуть не протаранила паром

В отчете говорится, что существовал "серьезный риск", а пассажиры и экипажи судов находились в "непосредственной опасности". Столкновения удалось избежать в последний момент: наблюдатель на мостике парома увидел приближающийся перископ на расстоянии 250 ярдов (около 228 метров). Капитан парома отдал приказ резко повернуть. На борту судна, как отмечается, было 282 человека.

Как выяснилось, экипаж подлодки неверно оценил скорость парома и расстояние до него — отдел расследований назвал эту ошибку одной из самых серьезных в новейшей истории. Кроме того, столкновение могло быть катастрофическим, а избежать трагедии удалось только благодаря действиям команды парома.