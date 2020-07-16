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Путин прокомментировал масштабы кризиса в России
Точечные решения по поддержке экономики и россиян сгладили остроту кризиса, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:50
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир путин, экономика

Путин прокомментировал масштабы кризиса в России

14:33 16.07.2020 (обновлено: 15:50 16.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Точечные решения по поддержке экономики и россиян сгладили остроту кризиса, заявил президент Владимир Путин.
"Ситуация потребовала от нас оперативных мер. Нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кризисный этап, сохранить доходы российских семей", - сказал он.
Российский лидер признал, что обойти все сложности стороной было невозможно. Поэтому кризис все же оказался серьезным, и россияне почувствовали его негативные последствия на себе.
"И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. <...> Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали", - подчеркнул он.
Кроме того, президент назвал уровень поддержки россиян и бизнеса во время пандемии беспрецедентным.
"Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается", - заключил он.
Нужно двигаться активнее: Путин о необходимости развития отраслей экономики
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