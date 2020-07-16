Путин прокомментировал масштабы кризиса в России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Точечные решения по поддержке экономики и россиян сгладили остроту кризиса, заявил президент Точечные решения по поддержке экономики и россиян сгладили остроту кризиса, заявил президент Владимир Путин

"Ситуация потребовала от нас оперативных мер. Нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кризисный этап, сохранить доходы российских семей", - сказал он.

Российский лидер признал, что обойти все сложности стороной было невозможно. Поэтому кризис все же оказался серьезным, и россияне почувствовали его негативные последствия на себе.

"И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно-кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. <...> Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали", - подчеркнул он.

Кроме того, президент назвал уровень поддержки россиян и бизнеса во время пандемии беспрецедентным.