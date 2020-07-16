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Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:47
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572096483_0:92:3034:1799_1400x0_80_0_0_cccf0bf1cb2181095269e0fba86a81ee.jpg
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РИА Новости
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60
владимир путин, экономика

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

14:32 16.07.2020 (обновлено: 14:47 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", - сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
"Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета", - добавил он.
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Владимир ПутинЭкономика
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16 июля, 15:20
ВПВасилий Прекрасноволосый
1010002
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