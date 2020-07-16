Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

"Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", - сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.